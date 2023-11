Scioto County general election results

The local election results as reported by the Scioto County Board of Elections:

STATE ISSUE 1

FOR: 6439 of 17604

AGAINST: 11165 of 17604

STATE ISSUE 2

FOR: 8245 of 17435

AGAINST: 9190 of 17435

MUNICIPAL JUDGE

Russell D. Kegley: 13835 of 13835

PORTSMOUTH AUDITOR

Trent M. Williams: 2790 of 2791

PORTSMOUTH SOLICITOR

John R. Haas: 2699 of 2699

PORTSMOUTH COUNCIL: 2nd WARD

Charlotte Gordon: 207 of 212

PORTSMOUTH COUNCIL: 4th WARD

Lyvette Mosley: 212 of 212

PORTSMOUTH COUNCIL: 6th WARD

Dennis Packard: 398 of 403

NEW BOSTON MAYOR

William D. Williams Jr.: 284 of 284

NEW BOSTON CLERK/TREASURER

Stephanie Robnett: 265 of 265

NEW BOSTON COUNCIL MEMBER

Donald E. Raike: 211 of 844

Korey Jones: 198 of 844

Ralph Imes Jr.: 213 of 844

Wayne Henson: 222 of 844

MAYOR OF OTWAY

Denise Rose: 27 of 27 votes

MAYOR OF RARDEN

Ronald L. Syroney: 33 of 33

COUNCIL MEMBER OF RARDEN

Sharon Ward: 38 of 38

MAYOR OF SOUTH WEBSTER

Todd Hollback: 204 of 204

COUNCIL MEMBER OF SOUTH WEBSTER

Melinda J. Hollback (write-in): 4 of 4

BLOOM TWP TRUSTEE

Brian K. Fenton: 692 of 692

BLOOM TWP FISCAL OFFICER

Diana Stonerock: 704 of 704

BRUSH CREEK TWP TRUSTEE

Dave Gallion: 250 of 250

BRUSH CREEK FISCAL OFFICER

Tabitha R. Webb: 73 of 297

Shelly Ralstin Tackett: 224 of 297

CLAY TWP TRUSTEE

Justin R. Horsley: 827 of 827

CLAY TWP FISCAL OFFICER

Rick Vournazos: 780 of 780

GREEN TWP TRUSTEE

Darrell Thomas: 874 of 874

GREEN TWP FISCAL OFFICER

Todd Riffitt: 804 of 804

HARRISON TWP TRUSTEE

Tyler Seibert: 816 of 1080

Tanner Lambert: 264 of 1080

HARRISON TWP FISCAL OFFICER

Paula McGraw: 950 of 950

JEFFERSON TWP TRUSTEE

Charles J. Harris: 576 of 576

JEFFERSON TWP FISCAL OFFICER

Lisa Buckle: 574 of 574

MADISON TWP TRUSTEE

Donald Lambert: 872 of 872

MADISON TWP FISCAL OFFICER

Ryan Stockham: 904 of 904

MORGAN TWP TRUSTEE

Ralph Carver: 423 of 423

MORGAN TWP FISCAL OFFICER

Jason Throckmorton: 302 of 553

Eddie Stillwell: 31 of 553

Stephanie Phipps: 97 of 553

Missy Horn: 123 of 553

NILE TWP TRUSTEE

Buddy Earl Swords Jr.: 428 of 715

Paul Stevens: 154 of 715

Kyle W. Call: 133 of 715

NILE TWP FISCAL OFFICER

Christopher D. Norman: 615 of 615

PORTER TWP TRUSTEE

Russ Porter: 822 of 2329

Everett Hatfield: 1507 of 2329

PORTER TWP FISCAL OFFICER

Ted Adams: 2118 of 2118

RARDEN TWP TRUSTEE

Terry Foster: 192 of 192

RARDEN TWP FISCAL OFFICER

Jackie Kessler: 187 of 187

RUSH TWP TRUSTEE

Jarrod Montavon: 415 of 813

John Howard: 398 of 813

RUSH TWP FISCAL OFFICER

Jill Springs: 249 of 796

Lloyd W. Eichenlaub: 186 of 796

Tonya Allen: 361 of 796

UNION TWP TRUSTEE

David A. Euton: 441 of 441

UNION TWP FISCAL OFFICER

Angie Howell: 434 of 434

VALLEY TWP TRUSTEE

Angela Malone: 604 of 604

VALLEY TWP FISCAL OFFICER

Anna Gibbs: 87 of 87

VERNON TWP TRUSTEE

Don Gleim Jr. : 227 of 534

Rick Cartee: 307 of 534

VERNON TWP FISCAL OFFICER

Sandra Bandy-Belford: 473 of 473

WASHINGTON TWP TRUSTEE

Tony Journey: 860 of 860

WASHINGTON TWP FISCAL OFFICER

Cheri Seevers: 800 of 800

BLOOM-VERNON SCHOOL BOARD

Missy Smith: 703 of 2110

Rhonda Rose: 657 0f 2110

Harveena Fenton: 750 of 2110

CLAY SCHOOL BOARD

Nathan Evan Rider: 652 of 1265

Alan Boyer: 613 of 1265

CLAY SCHOOL BOARD (unexpired term ending Dec. 31, 2025)

Jeff Whitley: 790 of 790

EASTERN SCHOOL BOARD

Debra J. Hannah: 107 of 195

Frank V. Bevins Jr.: 88 of 195

GREEN SCHOOL BOARD

Keith Otworth Sr. (write-in): 11 of 818

Sandi Poe: 807 of 818

MINFORD SCHOOL BOARD

Craig Conkel: 1415 of 2776

Mark Caudill: 1361 if 2776

NEW BOSTON SCHOOL BOARD

Sam Fannin: 242 of 476

Jason Carter: 234 of 476

NORTHWEST SCHOOL BOARD

Barbara Montgomery: 1079 of 3554

Jared Lute: 1465 of 3554

Nicholas Kingrey: 1010 of 3554

NORTHWEST SCHOOL BOARD (unexpired term ending Dec. 31, 2025)

Reginald Redoutey: 1833 of 1833

PORSTMOUTH CITY SCHOOL BOARD

Tom Walker: 1393 of 8271

John Walker: 1210 of 8271

John Tomlin: 698 of 8271

Myra E. Shields: 837 of 8271

Nathan Prosch: 932 of 8271

Rebecca Kalb: 1466 of 8271

Charis L. Davis: 1035 of 8271

Jennifer Charles: 700 of 8271

SCIOTO VALLEY SCHOOL BOARD

Larry Spencer: 2 of 11

Cheryl Shaw: 4 of 11

Jeremy Daniel Hamm: 1 of 11

VALLEY SCHOOL BOARD

Susan Sammons: 777 of 3731

Wes Martin: 523 of 3731

Troy Gahm: 862 of 3731

Kevin Gahm: 642 of 3731

David E. Flowers: 927 of 3731

WASHINGTON-NILE SCHOOL BOARD

Asa T. Jewett: 1067 of 3282

Craig S. Hazelbaker: 1136 of 3282

Mitchell Blevins: 1079 of 3282

WHEELERSBURG SCHOOL BOARD

Scott Jolly: 1231 of 3683

Rick Estep: 1258 of 3683

Donna Cunningham: 1194 of 3683

SOUTH CENTRAL OHIO EDUCATIONAL SERVICE CENTER

Arnold McCoy: 8118 of 17435

Paul D. Crabtree: 9317 of 17435

SOUTH CENTRAL OHIO EDUCATIONAL SERVICE CENTER (unexpired term ending Dec. 31, 2025)

Patricia L. Ciraso: 10348 of 10348

ROSS PIKE EDUCATIONAL SERVICE CENTER

Turman Helton: 110 of 110

BLOOM TWP ROADS AND BRIDGES

FOR: 521

AGAINST: 266

CLAY TWP POLICE

FOR: 544

AGAINST: 408

GREEN TWP POLICE

FOR: 371

AGAINST: 671

HARRISON EMS

FOR: 647

AGAINST: 435

HARRISON FIRE

FOR: 656

AGAINST: 456

HARRISON ROADS

FOR: 618

AGAINST: 465

JEFFERSON TWP ROADS

FOR: 413

AGAINST: 270

NILE TWP EMS

FOR: 455

AGAINST: 262

NILE TWP FIRE EQUIPMENT

FOR: 474

AGAINST: 258

PORTER EMS

FOR: 1770

AGAINST: 775

PORTER ROADS AND BRIDGES

FOR: 810

AGAINST: 1779

RARDEN TWP CEMETERY

FOR: 124

AGAINST: 109

RARDEN ROADS

FOR: 128

AGAINST: 111

UNION TWP EMS

FOR: 301

AGAINST: 221

UNION FIRE

FOR: 325

AGAINST: 204

VALLEY ROADS AND BRIDGES

FOR: 453

AGAINST: 257

VERNON FIRE

FOR: 206

AGAINST: 313

WASHINGTON ROADS

FOR: 500

AGAINST: 464

RARDEN TWP FIRE

FOR: 105

AGAINST: 87

SCIOTO CAREER TECHNICAL CENTER

FOR: 9550

AGAINST: 7217

SCIOTO TB CLINIC

FOR: 8689

AGAINST: 8427

SCIOTO ELECTRIC AGGREGATION

FOR: 5388

AGAINST: 6708

SCIOTO GAS AGGREGATION

FOR: 5564

AGAINST: 6559

PORTSMOUTH CITY CHARTER AMENDMENT-SALARY

FOR: 1506

AGAINST: 1639

CITY ELECTRIC AGGREGATION

FOR: 1463

AGAINST: 1570

CITY GAS AGGREGATION

FOR: 1480

AGAINST: 1576

NEW BOSTON VILLAGE EXPENSES

FOR: 231

AGAINST: 95

OTWAY FIRE PREVENTION

FOR: 24

AGAINST: 12

RARDEN VILLAGE—CURRENT EXPENSES

FOR: 18

AGAINST: 22

RARDEN VILLAGE FIRE

FOR: 105

AGAINST: 87

FRANKLIN FURNACE FIRST STOP

FOR: 144

AGAINST: 128

KASH STOP C1 C2 PERMIT

FOR: 165

AGAINST: 101

KASH STOP D6 PERMIT

FOR: 162

AGAINST: 104

RIDGE MINI-MART KASH STOP

FOR: 116

AGAINST: 189