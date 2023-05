Wheelersburg High School will hold graduation on May 27

The Senior Class of Wheelersburg High School announces its commencement ceremony for Saturday evening, May 27, 2023 at 7:30 p.m.

Mason Scott Adams, Herbert Junior Adkins II, Noah Timothy Alger, Shane Douglas Armstrong, Caleb Reed Arthur, Lucas David Bahner, Joden Lee Blackburn, Sabe Aron Michael Boehm, Gavin Joseph Philip Bradley, Elijah Cole Brammer, Evan Scott Brickey, Emma Ann Brinkman, Hollyann Kathleen Bundy, Cheyenne Renee Butcher, Jaden Xavier Cain, Hayden Kenneth Riley Carter, Beau Willis Castaneda, Katelyn Leigh Chamberlain, Grace Marie Charles, Madilyn Rose Clausing, Samantha Kaylyn Collins, Mason Alexander Copley, Annie Barrett Coriell, Olivia Grace Deacon, Emily Mae Dingess, Cameron Lee Dixon, Brady Austin Drake, Savannah Marie Dubose, Macee Morgan Eaton, Gavin Michael Eichenlaub, Hannah Ryann Falls, Gaven Thomas Farmer, Georgia Brooke Ferguson, Malachi Lee Foreman, Paisley Jade French, Kayla Shae Giles, Alexis Noelle Gilliland, Ethan Karr Glover, Hayden Cole Hobbs, Brooklynn Renae Holt, Sarah Nicole Hooper, Justin Dre Howard, Madison Leigh Humphrey, Lane Bradley Hutchinson, Elise Lauren Jackson, Emily Michele Janney, Josiah Dion Johnson, Kaden Isaac Johnson, Noel Everett Johnson, Elijah Mark Jones, Kiera Mae Kennard, Levi William Kidd, Isaac Edward Koster, Nicole Marie Lanning, Derrick Edmond Lattimore Jr, Eric Jonathan Lattimore, Haygen Elizabeth Little, Colin Jay Long, Katelynn Olivia Marsh, Kierstin Jean Martin, Kristin Renee Martin, Madison Lynn Mays, Devin Nicolas McGowan, Alexander Riley Meyers, Charles Benjamin Meyers, Caleb Craig Miller, Mikah Kay Moore, Leo Aloysius Morris, Haley Grace Mounts, Mia Victoria Mowery, Khya Gabrielle Mungle, Mariah Grace Murray, Aliana Breeann Newman, Maria Corinn Nolan, Isabella Marie Ottney, Natalie Irene Parker, Coralynn Emily Payton, Autumn Nicole Picklesimer, Kierra Renae Rafalowski, Addison Maria Ramirez, Chaize Ashton Ratcliff, Mercedes Annagayle Ratcliff, Cole Bryan Rhea, Jaidah Elise Richendollar, Khloe Alizah Riggs, Ethan Thomas Royal, Lexie Jordyn Rucker, Amanda Lee Grace Salmons, Jake Andrew Saltsman, Sydney Paige Salyers, Jackson Konner Schwamburger, James Brody Scott, Whitley Elizabeth Setters, Shelby Rae Sininger, Katie Sue Skaggs, Zavier Alan Stanley, Robert Jeremiah Stratton, Kara Nichele Tackett, Jaelin Machele Thomas, Matthew Tyler Thomas, Jocelyn Alecia Tilley, Makenna Rose Walker, Kyra Rylie Warren, Tabitha Magdalen Webb, Kyla Danae Wente, Alexis Nicole Jean Whitley, Madison Nicole Whittaker, Issac Ethan Williams, Peyton Savannah-Gale Williamson, Dylan Joseph Wilson, Nolan Marshall Wright