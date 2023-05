Northwest Graduation ceremony to be held May 21

Congratulations to the graduating class of 2023. The ceremony will be held at 2:00 p.m. in the High School Gymnasium

Jamison Izik Adkins

Lucas Kaden Albrecht

Andrew Hunter Armbrister

Alexander Brian Baer

Robert Neil Jenkins Baker

Emma Hazel Josephine Bayless

Kiana Dawn Bell

Ryan McKinney Bennett

James William Allen Bowen

Jasmine Nicole Lynn Bowen

Wyatt Nation Michael Brackman

William David Louis Brannan

Kayln RaeAnn Brown

Michael Wayne Brown-Barnes

Shyann Nicole Star Brumfield

Kory Evan Butler

Mariah Lashey Cade

William Earl Ricky Cade

Kaitlyn Alexis Campbell

Jaiden Nichole Canter

Benjamine Allen Carrington

Paul Edgar Clifford

Ethan Andrew Colley

Kaden James Colley

Ellie Leann Collins

Daria Deann Compton

Cheyenne Maria Cooper

Xander Troy Covert

Vera Olivia Cox

Alexis Olivia Crabtree

Kiauna Dalynn Crothers

Caleb Lee Day

Addison Paige Deemer

Jayden Thomas Deemer

Eli Hunter Dettwiller

Abigail Hayley Eldridge

Johnny Wesley Elmore II

Piper Rose Estep

Marissa Ann Euton

Jacob Levi Evans

Mikayla Michelle Ewing

Alyssa Grace Ferguson

Zane Charles Fry

Lane Allen Tuff Gilley

Ryan Micheal Golden

Steven Charles Gordon II

Elianna Hope Green

Nathaniel James Grooms

Daniel Alan Groves II

Brooke Ashlee Hall

Ethan Douglas Holt

Steven Dalton Holt

Jayden Mykay Hooks

Amanda Grace Horn

Chase Michael Howard

Darian Cole Jamison

Hope Abigail Jenkins

Faith Nicole Jewett

Bryson Scott Braiden Johnson

Kylie Jade Johnson

Colton Wade Jones

Andrew Colt Jordan

Daryan Paul Jordan

Halli Ann Kellemeyer

Hannah Dawn Kellemeyer

Isabella Marie Lavender

Karlee Faith Lawson

Samuel Dale Layne

Camdon Joseph Lewis

Grace-lyn Kayellen Little

Gavin Reece Lute-Defoe

Marlana Brailyn Marcum

Alexus Jowaun McCoy

Grayce Jayne McCoy

Kaleb Lee McKinley

Roy Allen Messer Jr.

Hailey Cheyenne Miller

Shane Michael Thomas Miller

Malory Brooke Montgomery

Brittia Grace Moore

Tanner Chase Newman

Ashley Marie Norris

Jenna Nicole Oppy

Melanie Renee Parsley

Dylan Monroe Penix

Ethan Edward Penix

Arthur Eli Personett

Marie Jewel Prose

Katie Lynn Puckett

Akira Lee Ramey

Piper Jean Ramey

Abigail Nicole Rhoden

James Wesley Riffe

Harley Jean Rigsby

Gabriel Ryan Robinson

Tyler Andrew Salsbury

Brooklynn Dawn Selvage

Austin Dennis Sexton

Aiden William Shepherd

Gabriela Nicole Sotelo

Justin Dean South

Eli Garrett Sparks

Ethan John Sparks

William Wesley Sparks

Jenna Nicole Spriggs

Layne Edward Stapleton

Tyler William Stewart

Lorraine Therese Swords

Patricia Ann Tackett

Rylin Neal Tackett

Bryson James Taylor

Madison Lynn Taylor

Brooklyn Shay Thompson

Hailey Faith Thomson

Emitt Ray Throckmorton

Brittany Jeanne Tilley

Jayden Edward Underwood

Michael Allen Wamsley II

Ricky Leroy Warren Jr.

Madisen Shay Wilson

Christopher Noah Wolfe

Logan Victoria Woodruff

Autumn Eve Young

Hannah Marie Young

Trentin Nathanael Barrett