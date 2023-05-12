Northwest Graduation ceremony to be held May 21

Congratulations to the graduating class of 2023. The ceremony will be held at 2:00 p.m. in the High School Gymnasium
Jamison Izik Adkins
Lucas Kaden Albrecht
Andrew Hunter Armbrister
Alexander Brian Baer
Robert Neil Jenkins Baker
Emma Hazel Josephine Bayless
Kiana Dawn Bell
Ryan McKinney Bennett
James William Allen Bowen
Jasmine Nicole Lynn Bowen
Wyatt Nation Michael Brackman
William David Louis Brannan
Kayln RaeAnn Brown
Michael Wayne Brown-Barnes
Shyann Nicole Star Brumfield
Kory Evan Butler
Mariah Lashey Cade
William Earl Ricky Cade
Kaitlyn Alexis Campbell
Jaiden Nichole Canter
Benjamine Allen Carrington
Paul Edgar Clifford
Ethan Andrew Colley
Kaden James Colley
Ellie Leann Collins
Daria Deann Compton
Cheyenne Maria Cooper
Xander Troy Covert
Vera Olivia Cox
Alexis Olivia Crabtree
Kiauna Dalynn Crothers
Caleb Lee Day
Addison Paige Deemer
Jayden Thomas Deemer
Eli Hunter Dettwiller
Abigail Hayley Eldridge
Johnny Wesley Elmore II
Piper Rose Estep
Marissa Ann Euton
Jacob Levi Evans
Mikayla Michelle Ewing
Alyssa Grace Ferguson
Zane Charles Fry
Lane Allen Tuff Gilley
Ryan Micheal Golden
Steven Charles Gordon II
Elianna Hope Green
Nathaniel James Grooms
Daniel Alan Groves II
Brooke Ashlee Hall
Ethan Douglas Holt
Steven Dalton Holt
Jayden Mykay Hooks
Amanda Grace Horn
Chase Michael Howard
Darian Cole Jamison
Hope Abigail Jenkins
Faith Nicole Jewett
Bryson Scott Braiden Johnson
Kylie Jade Johnson
Colton Wade Jones
Andrew Colt Jordan
Daryan Paul Jordan
Halli Ann Kellemeyer
Hannah Dawn Kellemeyer
Isabella Marie Lavender
Karlee Faith Lawson
Samuel Dale Layne
Camdon Joseph Lewis
Grace-lyn Kayellen Little
Gavin Reece Lute-Defoe
Marlana Brailyn Marcum
Alexus Jowaun McCoy
Grayce Jayne McCoy
Kaleb Lee McKinley
Roy Allen Messer Jr.
Hailey Cheyenne Miller
Shane Michael Thomas Miller
Malory Brooke Montgomery
Brittia Grace Moore
Tanner Chase Newman
Ashley Marie Norris
Jenna Nicole Oppy
Melanie Renee Parsley
Dylan Monroe Penix
Ethan Edward Penix
Arthur Eli Personett
Marie Jewel Prose
Katie Lynn Puckett
Akira Lee Ramey
Piper Jean Ramey
Abigail Nicole Rhoden
James Wesley Riffe
Harley Jean Rigsby
Gabriel Ryan Robinson
Tyler Andrew Salsbury
Brooklynn Dawn Selvage
Austin Dennis Sexton
Aiden William Shepherd
Gabriela Nicole Sotelo
Justin Dean South
Eli Garrett Sparks
Ethan John Sparks
William Wesley Sparks
Jenna Nicole Spriggs
Layne Edward Stapleton
Tyler William Stewart
Lorraine Therese Swords
Patricia Ann Tackett
Rylin Neal Tackett
Bryson James Taylor
Madison Lynn Taylor
Brooklyn Shay Thompson
Hailey Faith Thomson
Emitt Ray Throckmorton
Brittany Jeanne Tilley
Jayden Edward Underwood
Michael Allen Wamsley II
Ricky Leroy Warren Jr.
Madisen Shay Wilson
Christopher Noah Wolfe
Logan Victoria Woodruff
Autumn Eve Young
Hannah Marie Young
Trentin Nathanael Barrett