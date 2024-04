Honor Roll, Portsmouth, Ohio local school district

Portsmouth City Schools

Third nine weeks honor roll

Portsmouth High School

All A Honor Roll: Grade 12: Landon Adkins, Madison Ankrom, Andrew Berry, Annabelle Burke, Ayonna Carr, Reagan Cartee, Emily Cheatham, Olivia Dickerson, Skyler Dorsey, Zakary Guerrero, Kamryn Holbrook, Dominic Horner, Bruce Hudson, Deven Kilgore, Allyson Lewis, Isaiah Lewis, Sydney Meadows, Lexie Potts, Katelyn Ramey, Zachary Roth, Kylie Underwood, Alyvia Waughtel Grade 11: Ellie Albrecht, Wilmer Barrera-Maldonado, Jayden Brewer, Amya Carr, Taylan Edwards, Eemilia Hall, Kaylin Johnson, Preston Krebbs, Malachi Loper, Talia Monraga Fontes, Josefina Parker-Ortiz, Colin Perry, Luke Stine, Cavionn Tanner, Tabitha Terry Grade 10: Sienna Allen, Madison Boren, Damien Galloway, Karleen Galloway, Serinity Kalb, Joanna Li, Maddison Piwinski, Alexis Platt, Francisca Reyes, Aubrey Ross, Jacob Roth, Raymond Sewell, Philip Stidom, Bailey Waughtel Grade 9: Averi Bravo, Hayven Carter, Emily Charles, Reid Click, Erin Conley, Lisek Esquivel-Beltran, Silas Horner, Lauren McGraw, Zoey Morris, Bethany O’Brien, Kayln Parker, Caleb Phillips, Fernando Poxes, Casey Tener

A Average Honor Roll: Grade 12: Brody Conley, Erica Day, Brady Horsley, Tyrin Lewis, Ariah McCoy, Cameron Price Grade 11: Delora Adams, Madison Bowling, Trinida Castro, Anthony Euton, Emily Euton, Tyana Gadd, Chase Heiland, McKynna Jarvis, Stacey Kaesheimer, Francisca Poxes, Jayla Pritchard, Cristian Reyes, Keyaira Taylor, Joshua (J.T.) Williams Grade 10: Katherine Ankrom, Carson Boehm, Kyle Breech, Trevin Brooks, Johnathan Church, Alia Dooley, Kaynan Frye, Wesley Gifford, Isaiah Hall, Sophie Lockhart, Anikin Malone, Bridget Mathers, Brody Monrraga, Chloee Morris, Brayden Mullins, Jacob Ruggles, Jaylynn Sissel, Shy’ah Taylor, Liliana Torres Reyes Grade 9: Gary Alexander, Miabella Arroyo, Camden Belton, Haidon Blevins, Dace Click, Jerica Connally, Nicholas Donley, Macee Edwards, Levi Fletcher, Kevin Greene, Jaevionne Henderson, Porter Krebbs, Abbigail Magaw, Mia Monraga Fontes, Leah Perry, Bryanna Shannon, Yarel Tecan, Mario Vasquez, Elena Vetter, James White, Camron Williams

A-B Average Honor Roll: Grade 12: Maria Barradas, Deandre Berry, Christopher Blankenship, Donnovan Breech, Adam Charles, Rylei Gifford Grade 11: Kya Barton, Landen Boren, Lukas Bradley, Bryce Burns, Isabella Clark, Nikolas Copley, Alexander Howard, Leighken Maple, Shlock Patel, Daysha Reid, Dylan Sanderlin, Shaiden Shortridge, Pagan Ward, Erica White Grade 10: Joann Boyd, Diana Castle, Abigail Charles, Kylee Dixon, Serenity Goodpaster, Erica Hardin, Allen Johnson, Keilin Mays, Elite Mergard, Dontavian Parker, Jeremiah Rigsbee, Wesley Runyon, Rikki Smith, Dani Stahl, Haydn Young Grade 9: Donovan Jackson, Zandrea Mays, Cordell Miller, John Potters, Torianna Richardson, Maya Rosales, James Thurman, Kaylee VanDeusen, Carley Womack, Akeira Woods

B Average Honor Roll: Grade 12: Levaughn Cobb, Senorina de la Trinidad Grade 11: Savannah Cantrell, William Dunn, Kimberly Kelly, Kingston Littlefield, Keymora Martin, Kayhonna Vickers-Ghee, Isaiah Wilson Grade 10: Charles Fletcher, Isaiah Krekeler, Jontavain Rigsbee, Miah Robinson, Marquez Wright Locklear Grade 9: Faith Campbell, Analicia Ortiz, Austin Roberts

Portsmouth Junior High School

All A Honor Roll: Grade 8: Salem Allen, Reagan Bowling, Cierra Brown, Katherine Burke, Cierra Cornman, Vivienne Duncan, Jymira Fisher, Alexis Fuentes, Caitlyn Galloway, Marlee Hannah, Delylah Hickman, Judah Malone, Skaylin Mays, Sofia Morales, Alexis Newman, Cicely Parker, Evelyn Porter, Timothy Ruggles, Airyn Shabazz, Ian Tanner, Easton Thuma, Sophia Williams, Sarenity Wright Grade 7: Gianna Bedard, Abigail Charles, Madeline Charles, Callie Cooper, Riley Derifield, Avalei Ehrhart, Nayeli Flores Najera, Joe Greene, Mathew Hickman, Khloe Johnson, Mackenzie Johnson, Mylz Martin, Alejandro Martinez, Noah Morris, Kenee Parker, Precila Romero, Jayden Terry, Nalleli Torres Reyes, Abril Velazquez Flores, Aila Wallington, Olivia Wells, Owen Wells, Abigail Whitt

A Average Honor Roll: Grade 8: Zoey Akers, Jaiden Bond, Braiden Burchett, Aiden Collins, Kerstin Collins, Cedric Davis, Selena Day, Lexi Kilgore, Charlie Lemon, Alia Morgan, Noah Richards, Josie Rogers, Kia Sheppard, Braden Smith, Carter Taylor, Blake Vanmeter Grade 7: Mia Bolden, Brandon Burchett, Aliyah Carter, Jerris Carter, Makayla Crank, Liam Livingston, Benjamin Lohrman, Makiyah Moore McGinnis, KeLaquisha Moore, Kyleigh Scott, Kylon Spears, Jaxon Thuma, Paisley Wellington, Lilian West, Hecter Yepez

A/B Average Honor Roll Grade 8: Kraig Beeler, David Campbell, Carter Cremeans, Jennifer Flores, Sarinity Gibson, Kelseigh Giles, Mylee Hileman, Dalton Horner, Mattie Mason, Eli Roth Grade 7: Elijah Barton, Karson Bell, Caidynce Carmon, Jeremiah Evans, Kevin Gonzales Monraga, Blake Journey, Hobie Morman, Wilbert Stafford, Isabella Tackett

B Average Honor Roll: Grade 8: Donovan Eldred, Hayle Kerns, Robert Stone, Jazmyn Washington Grade 7: Mia Mills, Ishia Vasquez, Arionna West

Portsmouth Elementary School

All A Honor Roll: Grade 6: Taylor Bowling, Emberlyn Crase, Bruce Kalb, Kensley Reed Grade 5: Brantley Alleman, Jhourni Bendolph, Nevaeh Bertram, Carter Bock, Jayanah Dalcaure, Tegan Gildow, Josiah Greene, CarVondra Johnson, Kalan Johnson, Kiley Mays, Davia Parker, Alexander Purdy, Morgan Reedy, Mason Shumaker, Hunter Stewart, Averiana Thurman, Meleah Vanmeter, Quintin Vernier, Priscilla West Grade 4: Calvin Allen, Kiara Baker, Havyn Cropper, Maverick Hickman, Ramsey Irwin, Abigail Jackson, William Kalb, Braxton Parker, Abigail Toppins Grade 3: Preston Barney, Sebastian Kelley, Benton Ketter, Kinley McCain, Stephen Pitts, Alexander Porter

A Average Honor Roll: Grade 6: Jozie Austin, Brielle Berry, Alexis Brunner, Billy Colston, Misha Evans, Jaxon Greene, Asa Hickman, Ryker Irwin, Victor Lavey, Ramsie Lewis, Aryanna Lilje, Anderson Newman, Trey Pendleton, Kingsley Pierce, Mason Vetter, Steven Whitt Grade 5: Jessica Adkins, Messina Askew, Royce Berry, Miranda Blanton, Isabella Bryant, Jaidyn Bumgarner, Brydon Coleman, Alizae Cook, Chloe Cosby, Kaleb Craft, Kataleya Crawford, Kevin Darby, Karaline Galloway, Shaylee Goode, Ryan Jackson, Angel Johnson, CarWonda Johnson, Maxton Marsh, Dezirae Masters, Zayin McCloud, Braydan Murray, Jaelynn Petrie, Cara Reynolds, Beauty Robinette, Anya Rudy, Howard Thompson, Jennapher Tussing, Aaliyah Vaught Adkins, Diego Velazquez Hacker, Cydnee Winemiller, Heavyn Wright Grade 4: Georgia Bassett, Easton Berry, Raymond Burgess, Raelynn Clark, Alessandra Comer, Gunner Detty, Kellie Dun, Zaylee Eckler, Greyson Ehrhart, Annabella Elkins, Lilly Files, Gianni Haddock, Wyatt Lawson, Camden Lowry, Maleah Lowry, Alan Martinez, Aleigha McGlone, Michael Monrraga Landa, Kush Pandya, Lucus Parsons, Maishvi Patel, Conrado Ridriguez, Gabriel Scott, Bradlee Slack, Nicholai Taylor, Sean Thaler Tipman, Scotlyn Thompson, Jace Thuma, Logan Waughtel, Scarlett Williams, Mallory Yerardi, Zoe Young Grade 3: Reagan Arms, Dakota Barlow, Wyatt Blankenship, Eva Brothers, Keegan Browning, Kortlynn Darby, Safari Gomez, Briley Johnson, Jack Johnson, Wesley Jordan, Mazie Mannah, Madison Nixon, Kolten Perkins, Abigail Raver, Remington Rohrbaugh, Hannah Schiltz, Scotlyn Taylor, Letti Thurman, Kamden VanDeusen, Brianna White, Liam Xochicale Hipolito

A/B Average Honor Roll: Grade 6: Kathryn Burgess, Justin Cruz Hipolito, Tamya Henderson, Noah Lituchy Grade 5: Kaylee Bertram, Karter Conklin, Eve Cook, Timber Fugate, Bentley Hoops, Caleb McKenzie, Adrian Nelson, Bryden Nichols, Colton Peach, Lyam Schmidt, Xadon Scott, Isabella Smith, Aleighah Tupper Grade 4: Kenslie Adams, Winrey Bailey, Alenagail Bass, Christopher Cade, Axel Fuentes Olmedo, Isaiah Perez, Avalon Phipps, Braylynn Rogers White, Dixie Slone, Addyson Slusher, DaVonte Turner Grade 3: Mayson Bailey, Jaxon Briggs, Elizabeth Burchett, Le’Kai Frost, Rylee Gilliam, Terry Mallory, Braiden Manns, Gracelynn Mead, Keira Redman, Jason Steele, Reinca Thomas, Arturo Valdivia.

B Honor Roll: Grade 6: Starr Bailey, Marcos Diaz Fontes, Whitney Hamrick, Carleigh Journey, Lynette Shipley, Christopher Sparks Grade 5: Korynn Arms, Kinlee Blackburn, Charlotte Blase, Conner Burchett, Kimara Cook, Brenda Damron, Grace Dotson, Keara Eldridge, Zander Liles, Corrine Lofton, Walter Martin, Alexis Nance, Faris Parker, Justus Rigsbee, Brenton Scott, Braxton Taylor, Amiraya Wright Grade 4: Jenni Covarrubias, Donald Merrill, Ryland Scott-Quiahua, Randy Setty, Dalylah Shull, Temia Thompson, DeMarcus Turner Grade 3: Emery Arnold, Kristoph Bolden, Preston Darby, Caius Davis, Fisher Detty, Joshua Files, Ethan Hardwick, Zander Harris, Jennifer Mendoza, Luis Reyes, Carter Riffe, Jeffery Robinson, Brayston Sparks

East Portsmouth Elementary School

All A Honor Roll: Grade 6: None. Grade 5: Skyler Cooper Grade 4: Bronwyn Tolle Grade 3: None

A Average Honor Roll: Grade 6: Athena Arms, Brianna Brown, Thayer Collins, Oakley Herman, Torra Kling, Lillian Renison, Christopher Taylor Grade 5: Rae’Lynn Burke, Noah Burton, Kayden Clark, Myia Lawson, Jesse VanMeter, Taylan White Grade 4: Abbigail Workman Grade 3: Arielle Arms, Eva Mayhew, Italy Cook

A/B Average Honor Roll: Grade 6: Bridgett McKinney Grade 5: None Grade 4: Paisley Barton, Levi Craft, Judah Gilliland, Kinnley Mercer Grade 3: Emily Compton, Avilynn McCleese, Andrea Torres

B Honor Roll: Grade 6: Michael Johnson Grade 5: Aiden Atherton, Matthew Bolda, Zayden Bradley, Elijah Coleman-Monk, Isaac Pertuset Grade 4: Maci Evans, Timothy McKinney, Ginger Yepez Grade 3: Gabriella Ellis, Rose Littlefield, Leiam Parker, Brody Conley, Erica Day, Brady Horsley, Tyrin Lewis, Ariah McCoy, Cameron Price