SCCTC Completion Ceremony to be held on May 18

SCCTC Class of 2023

Ceremony will be on May 18 from 6:30-8:30 p.m.

SCCTC Class of 2023

Destiny Born Allied Health

Katelyn Chamberlain Allied Health

Atina Garrett-Earl Allied Health

Kayla Giles Allied Health

Brooklynn Holt Allied Health

Lacey Nelson Allied Health

Hannah Partin Allied Health

Macie Rhoads Allied Health

James Brody Scott Allied Health

Brooklynn Selvage Allied Health

Dustin Kaleb Stone Allied Health

Madison Weiss Allied Health

Nora Abagail Blair Allied Health

Alexis Boldman Allied Health

Mikayla Booth Allied Health

Breech Candace Allied Health

Karen Alexis Carver Allied Health

Eleasah Combs Allied Health

Kiuana Cruthers Allied Health

Mikayla Ewing Allied Health

Kaylee Howland Allied Health

Natalie Marsh Allied Health

Elixis Morgan McCoy Allied Health

Grayce McCoy Allied Health

Melanie Parsley Allied Health

Elizabeth Payne Allied Health

Coralynn Payton Allied Health

Marie Prose Allied Health

Akira Ramey Allied Health

Alexandra Roberts Allied Health

Christopher Wolfe Allied Health

Skylar Allen Auto Body

Herbert Adkins Auto Body

Ethan Browning Auto Body

Shyann Brumfield Auto Body

Paul Clifford Auto Body

Nathan Corbin Auto Body

William Hamm Auto Body

Darian Jamison Auto Body

John Kerr-Jennice Auto Body

Preston Mays Auto Body

Zachary Merrill Auto Body

Nathaniel Pennington Auto Body

Alec Philipps Auto Body

Casey Robinson Auto Body

Naudia Sanders Auto Body

Jonathan Smith Auto Body

Seth Sowards Auto Body

Gavin Yates Auto Body

Shane Armstrong Auto Tech

William Burke Auto Tech

Hayden Carter Auto Tech

Xander Covert Auto Tech

Tyler Davis Auto Tech

Josiah Johnson Auto Tech

Alexander Montgomery Auto Tech

Paul Parsons Auto Tech

Aaron Rawlins Auto Tech

Virgil Rollins Auto Tech

Bryce Salem Auto Tech

Matthew Thomas Auto Tech

Xavier Ayers Auto Tech

Wesley Cogar Carpentry

Andrew Essman Carpentry

Andrew Estep-Stamper Carpentry

Gage Hayes Carpentry

Jerry Holsinger Carpentry

Matthew Johnson Carpentry

Natalie Laber Carpentry

Timothy Lindsey Carpentry

Cayden Maddix Carpentry

Aiden Martin Carpentry

Julia Miller Carpentry

Olivia Rister Carpentry

Cody Smith Carpentry

Eli Sparks Carpentry

William Sparks Carpentry

Ethan Wise Carpentry

Kiana Bell Child Care

Ellie Collins Child Care

Shyanna Lewis Child Care

Sierra Mountjoy Child Care

Khya Mungle Child Care

Brooklyn Williams Child Care

Alexis Crockett Cosmetology

Emily Dingess Cosmetology

Marissa Euton Cosmetology

Victoria Everhart Cosmetology

Hannah Falls Cosmetology

Makenzie Hall Cosmetology

Abigail Harmon Cosmetology

Haygen Little Cosmetology

Cora McDonie Cosmetology

Malory Montgomery Cosmetology

Lana Pellegrinon Cosmetology

Emma Penix Cosmetology

Amelia Pitts Cosmetology

Grace Roop Cosmetology

Jessymen Smith Cosmetology

Kara Tackett Cosmetology

Kalyn Thacker Cosmetology

Peyton Williamson Cosmetology

Mackenzie Withrow Cosmetology

Jadynn York Cosmetology

Michael Adkins Criminal Justice

Lucas Albrecht Criminal Justice

Ryan Bennett Criminal Justice

Michael Carr Criminal Justice

Waylon Chaffins Criminal Justice

Tyler Comer Criminal Justice

Hayden Hobbs Criminal Justice

Callie Lansing Criminal Justice

Holly Light Criminal Justice

Daylan Mollett Criminal Justice

Piper Ramey Criminal Justice

Skyler Rhoden Criminal Justice

Kierden Sweitzer Criminal Justice

Jonathan Trowbridge Criminal Justice

Elizabeth Bailey Culinary

Emma Bayless Culinary

Doreena Blankenship Culinary

Paloma Meade Culinary

James Monroe Kael Culinary

Gabriel Newcombe Culinary

Britney Adkins Dental

Ashlynn Bailey Dental

Lauren Brown Dental

Adrienne Canada Dental

Emily Chestnut Dental

Riley Coche Dental

Chloe Martin Dental

Cassidy Montgomery Dental

Mackenzie Shope Dental

Kourtney Tackett Dental

Brittany Tilley Dental

Hannah VanSickle-Jackson Dental

Kylie Weeks Dental

Adrea Wente Dental

Chandler Anderson Electricity

Jonathan Anderson Electricity

Jonathan Beal Electricity

Edward Broughton Electricity

Mason Coleman Electricity

William Collins Electricity

Blake Duzan Electricity

Jacob Evans Electricity

Steven Gordon Electricity

Trevor Greer Electricity

Ethan Holt Electricity

Hannah Kellemeyer Electricity

Austin Pollard Electricity

Mark Rivers Electricity

Michael Caiden Rose Electricity

Jeremiah Smith Electricity

Justin South Electricity

Nicholas Vernier Electricity

Chase Weeks Electricity

Josiah Wright Electricity

Elijah Adkins Engineering

Benjamin Carrington Engineering

Logan Cornell Engineering

James Hurst Engineering

Mason Kline Engineering

Parker Montgomery Engineering

John Thoroughman Engineering

Barrett VanSickle Engineering

Jason Drew Willis Engineering

Tyler Blanton Industrial Maintenance

Nicholas Boggs Industrial Maintenance

Tyrell Bragdon Industrial Maintenance

Levi Bush Industrial Maintenance

Jeremiah Cyrus Industrial Maintenance

Jordan Eldred Industrial Maintenance

Jones Colton Industrial Maintenance

Lavender Chaise Industrial Maintenance

Shane Miller Industrial Maintenance

Christopher Cameron Otworth Industrial Maintenance

Isaiah Ruth Industrial Maintenance

Evan Shaffer Industrial Maintenance

Diamonte Skaggs Industrial Maintenance

Levi Waddell Industrial Maintenance

William Brannan Info Tech

Elijah Carver Info Tech

Jason Phillips Hayden Info Tech

Abigail Rhoden Info Tech

Luke Staker Info Tech

Maxwell Edwards Project Life

Josh Haney Project Life

Darrell Harlow Project Life

Enrique Hernandez Project Life

Bryson Reed Project Life

Roy Winn Project Life

Trenton Barrett Masonry

David Grizzell Masonry

Steven Dalton Holt Masonry

Jordan Daryan Masonry

Tiana Lore-Prado Masonry

Devin Maynard Masonry

Michael McCormick Masonry

Triston Rawlins Masonry

Edward Scott Masonry

Paul Slatzer Masonry

Olivia Smith Masonry

Ethan Sparks Masonry

Layne Stapleton Masonry

Trinity Thomas Masonry

Allison Allard MOM

Baylee Blankenship MOM

Olivia Deems MOM

Michael Irelan MOM

Halli Kellemeyer MOM

Brayden Aldridge Welding

Hayden Baker Welding

Joden Blackburn Welding

Eli Dettwiller Welding

Cadyn Galloway Welding

Joseph Hannah Welding

Brant Horner Welding

Rylee Houston Welding

Damon Jenkins Welding

Samuel Layne Welding

Gage Maynard Welding

Roy Messer Welding

Trenton Levi Patrick Welding

Jayce Rafferty Welding

Weston Richmond Welding

James Riffe Welding

Devin Schackart Welding

Kyle Smith Welding

Levi Stewart Welding

Hunter Swords Welding