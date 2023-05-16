SCCTC Completion Ceremony to be held on May 18

SCCTC Class of 2023
Ceremony will be on May 18 from 6:30-8:30 p.m.
SCCTC Class of 2023
Destiny Born Allied Health
Katelyn Chamberlain Allied Health
Atina Garrett-Earl Allied Health
Kayla Giles Allied Health
Brooklynn Holt Allied Health
Lacey Nelson Allied Health
Hannah Partin Allied Health
Macie Rhoads Allied Health
James Brody Scott Allied Health
Brooklynn Selvage Allied Health
Dustin Kaleb Stone Allied Health
Madison Weiss Allied Health
Nora Abagail Blair Allied Health
Alexis Boldman Allied Health
Mikayla Booth Allied Health
Breech Candace Allied Health
Karen Alexis Carver Allied Health
Eleasah Combs Allied Health
Kiuana Cruthers Allied Health
Mikayla Ewing Allied Health
Kaylee Howland Allied Health
Natalie Marsh Allied Health
Elixis Morgan McCoy Allied Health
Grayce McCoy Allied Health
Melanie Parsley Allied Health
Elizabeth Payne Allied Health
Coralynn Payton Allied Health
Marie Prose Allied Health
Akira Ramey Allied Health
Alexandra Roberts Allied Health
Christopher Wolfe Allied Health
Skylar Allen Auto Body
Herbert Adkins Auto Body
Ethan Browning Auto Body
Shyann Brumfield Auto Body
Paul Clifford Auto Body
Nathan Corbin Auto Body
William Hamm Auto Body
Darian Jamison Auto Body
John Kerr-Jennice Auto Body
Preston Mays Auto Body
Zachary Merrill Auto Body
Nathaniel Pennington Auto Body
Alec Philipps Auto Body
Casey Robinson Auto Body
Naudia Sanders Auto Body
Jonathan Smith Auto Body
Seth Sowards Auto Body
Gavin Yates Auto Body
Shane Armstrong Auto Tech
William Burke Auto Tech
Hayden Carter Auto Tech
Xander Covert Auto Tech
Tyler Davis Auto Tech
Josiah Johnson Auto Tech
Alexander Montgomery Auto Tech
Paul Parsons Auto Tech
Aaron Rawlins Auto Tech
Virgil Rollins Auto Tech
Bryce Salem Auto Tech
Matthew Thomas Auto Tech
Xavier Ayers Auto Tech
Wesley Cogar Carpentry
Andrew Essman Carpentry
Andrew Estep-Stamper Carpentry
Gage Hayes Carpentry
Jerry Holsinger Carpentry
Matthew Johnson Carpentry
Natalie Laber Carpentry
Timothy Lindsey Carpentry
Cayden Maddix Carpentry
Aiden Martin Carpentry
Julia Miller Carpentry
Olivia Rister Carpentry
Cody Smith Carpentry
Eli Sparks Carpentry
William Sparks Carpentry
Ethan Wise Carpentry
Kiana Bell Child Care
Ellie Collins Child Care
Shyanna Lewis Child Care
Sierra Mountjoy Child Care
Khya Mungle Child Care
Brooklyn Williams Child Care
Alexis Crockett Cosmetology
Emily Dingess Cosmetology
Marissa Euton Cosmetology
Victoria Everhart Cosmetology
Hannah Falls Cosmetology
Makenzie Hall Cosmetology
Abigail Harmon Cosmetology
Haygen Little Cosmetology
Cora McDonie Cosmetology
Malory Montgomery Cosmetology
Lana Pellegrinon Cosmetology
Emma Penix Cosmetology
Amelia Pitts Cosmetology
Grace Roop Cosmetology
Jessymen Smith Cosmetology
Kara Tackett Cosmetology
Kalyn Thacker Cosmetology
Peyton Williamson Cosmetology
Mackenzie Withrow Cosmetology
Jadynn York Cosmetology
Michael Adkins Criminal Justice
Lucas Albrecht Criminal Justice
Ryan Bennett Criminal Justice
Michael Carr Criminal Justice
Waylon Chaffins Criminal Justice
Tyler Comer Criminal Justice
Hayden Hobbs Criminal Justice
Callie Lansing Criminal Justice
Holly Light Criminal Justice
Daylan Mollett Criminal Justice
Piper Ramey Criminal Justice
Skyler Rhoden Criminal Justice
Kierden Sweitzer Criminal Justice
Jonathan Trowbridge Criminal Justice
Elizabeth Bailey Culinary
Emma Bayless Culinary
Doreena Blankenship Culinary
Paloma Meade Culinary
James Monroe Kael Culinary
Gabriel Newcombe Culinary
Britney Adkins Dental
Ashlynn Bailey Dental
Lauren Brown Dental
Adrienne Canada Dental
Emily Chestnut Dental
Riley Coche Dental
Chloe Martin Dental
Cassidy Montgomery Dental
Mackenzie Shope Dental
Kourtney Tackett Dental
Brittany Tilley Dental
Hannah VanSickle-Jackson Dental
Kylie Weeks Dental
Adrea Wente Dental
Chandler Anderson Electricity
Jonathan Anderson Electricity
Jonathan Beal Electricity
Edward Broughton Electricity
Mason Coleman Electricity
William Collins Electricity
Blake Duzan Electricity
Jacob Evans Electricity
Steven Gordon Electricity
Trevor Greer Electricity
Ethan Holt Electricity
Hannah Kellemeyer Electricity
Austin Pollard Electricity
Mark Rivers Electricity
Michael Caiden Rose Electricity
Jeremiah Smith Electricity
Justin South Electricity
Nicholas Vernier Electricity
Chase Weeks Electricity
Josiah Wright Electricity
Elijah Adkins Engineering
Benjamin Carrington Engineering
Logan Cornell Engineering
James Hurst Engineering
Mason Kline Engineering
Parker Montgomery Engineering
John Thoroughman Engineering
Barrett VanSickle Engineering
Jason Drew Willis Engineering
Tyler Blanton Industrial Maintenance
Nicholas Boggs Industrial Maintenance
Tyrell Bragdon Industrial Maintenance
Levi Bush Industrial Maintenance
Jeremiah Cyrus Industrial Maintenance
Jordan Eldred Industrial Maintenance
Jones Colton Industrial Maintenance
Lavender Chaise Industrial Maintenance
Shane Miller Industrial Maintenance
Christopher Cameron Otworth Industrial Maintenance
Isaiah Ruth Industrial Maintenance
Evan Shaffer Industrial Maintenance
Diamonte Skaggs Industrial Maintenance
Levi Waddell Industrial Maintenance
William Brannan Info Tech
Elijah Carver Info Tech
Jason Phillips Hayden Info Tech
Abigail Rhoden Info Tech
Luke Staker Info Tech
Maxwell Edwards Project Life
Josh Haney Project Life
Darrell Harlow Project Life
Enrique Hernandez Project Life
Bryson Reed Project Life
Roy Winn Project Life
Trenton Barrett Masonry
David Grizzell Masonry
Steven Dalton Holt Masonry
Jordan Daryan Masonry
Tiana Lore-Prado Masonry
Devin Maynard Masonry
Michael McCormick Masonry
Triston Rawlins Masonry
Edward Scott Masonry
Paul Slatzer Masonry
Olivia Smith Masonry
Ethan Sparks Masonry
Layne Stapleton Masonry
Trinity Thomas Masonry
Allison Allard MOM
Baylee Blankenship MOM
Olivia Deems MOM
Michael Irelan MOM
Halli Kellemeyer MOM
Brayden Aldridge Welding
Hayden Baker Welding
Joden Blackburn Welding
Eli Dettwiller Welding
Cadyn Galloway Welding
Joseph Hannah Welding
Brant Horner Welding
Rylee Houston Welding
Damon Jenkins Welding
Samuel Layne Welding
Gage Maynard Welding
Roy Messer Welding
Trenton Levi Patrick Welding
Jayce Rafferty Welding
Weston Richmond Welding
James Riffe Welding
Devin Schackart Welding
Kyle Smith Welding
Levi Stewart Welding
Hunter Swords Welding