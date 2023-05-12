Portsmouth West Graduation to be held May 19

Congratulations to the class of 2023.
Britney Adkins
Elijah Adkins
Brandon Anderson
Elisha Lynn Andre
Hayden Baker
Brandon Gage Barfield
Baylee Blankenship
Alexander Blevins
Holly Ann Blevins
Alexis Boldman
Mikayla Booth
Candace Breech
Brayden Buckle
Sydney Lynn Burchett
Kodi Burton
Sydni Aaliyah Callihan
Rebecca Hope Carter
Karen Carver
Riley Coche
Jacob Wiley Cole
Haley Shea Coleman
Carlie Nicole Cooper
Logan Cornell
Alexia Danielle Deaver
Hannah Grace Deaver
Arin Elizabeth Dubiel
Andrew Estep-Stamper
Kristin Mae Fields
Madison Fleenor
Liyah Gage
Cadyn Galloway
Connor Gray
Samantha Gray
Makenzie Hall
Emily Ruth Hammond
Nevaeh Harpel
Abigail Marie Hazelbaker
Ethan Wendell Hazelbaker
Dalton Hedrick
Jerry Holsinger
Carson Michael William Horner
Isaac Clay Elwood Horner
Charlie Jo Howard
Mason Wayne Howard
Maelynn Rose Howell
Kaylee Howland
Mitchell Irwin
Damon Jenkins
Matthew Johnson
Tabitha Jean Johnson
Benjamin Jones
Macie Elaine Jones
Ethan D. Jordan
Jack Joseph Jordan
Kaydence Marie Journey
Jesse Kenard
Holly Light
Timothy Lindsey
Lacy Lockhart
Lindee Shay Lozier
Shaye Lyon
Carson Andrew Malnar
Natalie Marsh
Chloe Martin
Sydney Marie McDermott
Hannah Marie McLaughlin
Paloma Meade
Blake Meadows
Julia Miller
Ashton Drake Minix
Olivia Maye Montavon
Joe`l A. Morales
Lacey Nelson
Abigail Nesser
Alyssa Christine Nolan
Ryan Nicholas Orris
Kyli Elise Osborne
Trenton Patrick
Haley Perdue
Buddy Perry
Adriana Karolina Quirasco
Aaron Rawlins
Jason Paul Riley
Alexandra Roberts
Aiden Chase Robinson
Abbigail Shyanne Rodgers
David Jonathan Rodgers
Bryce Salem
Emily Rose Scaff
Edward Scott
Mackenzie Shope
Ryan Sissel
Alayna Patrice Sites
Alyvia Jewel Sites
Diamonte Skaggs
Paul Slatzer, II
Olivia Smith
Gabrielle Elizabeth Sparks
Gage Stapleton
Asalyn Debra Stone
Abby Taylor
Reagan Elizabeth Taylor
Trinity Thomas
Audreana Thoroughman
Johnathon Trowbridge
Hannah Vansickle-Jackson
Brayden Vernier
Gracie Vernier
Nicholas Vernier
Daivon Christian Weaver
Wyatt Robert Weghorst
Madison Weiss
Brooklyn Williams
Layne Andrew Windsor
Ethan Wise
Karlee York