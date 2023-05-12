Portsmouth West Graduation to be held May 19

By
Eden Rhea
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Valedictorian, Ethan Hazelbaker

Congratulations to the class of 2023.

Britney Adkins

Elijah Adkins

Brandon Anderson

Elisha Lynn Andre

Hayden Baker

Brandon Gage Barfield

Baylee Blankenship

Alexander Blevins

Holly Ann Blevins

Alexis Boldman

Mikayla Booth

Candace Breech

Brayden Buckle

Sydney Lynn Burchett

Kodi Burton

Sydni Aaliyah Callihan

Rebecca Hope Carter

Karen Carver

Riley Coche

Jacob Wiley Cole

Haley Shea Coleman

Carlie Nicole Cooper

Logan Cornell

Alexia Danielle Deaver

Hannah Grace Deaver

Arin Elizabeth Dubiel

Andrew Estep-Stamper

Kristin Mae Fields

Madison Fleenor

Liyah Gage

Cadyn Galloway

Connor Gray

Samantha Gray

Makenzie Hall

Emily Ruth Hammond

Nevaeh Harpel

Abigail Marie Hazelbaker

Ethan Wendell Hazelbaker

Dalton Hedrick

Jerry Holsinger

Carson Michael William Horner

Isaac Clay Elwood Horner

Charlie Jo Howard

Mason Wayne Howard

Maelynn Rose Howell

Kaylee Howland

Mitchell Irwin

Damon Jenkins

Matthew Johnson

Tabitha Jean Johnson

Benjamin Jones

Macie Elaine Jones

Ethan D. Jordan

Jack Joseph Jordan

Kaydence Marie Journey

Jesse Kenard

Holly Light

Timothy Lindsey

Lacy Lockhart

Lindee Shay Lozier

Shaye Lyon

Carson Andrew Malnar

Natalie Marsh

Chloe Martin

Sydney Marie McDermott

Hannah Marie McLaughlin

Paloma Meade

Blake Meadows

Julia Miller

Ashton Drake Minix

Olivia Maye Montavon

Joe`l A. Morales

Lacey Nelson

Abigail Nesser

Alyssa Christine Nolan

Ryan Nicholas Orris

Kyli Elise Osborne

Trenton Patrick

Haley Perdue

Buddy Perry

Adriana Karolina Quirasco

Aaron Rawlins

Jason Paul Riley

Alexandra Roberts

Aiden Chase Robinson

Abbigail Shyanne Rodgers

David Jonathan Rodgers

Bryce Salem

Emily Rose Scaff

Edward Scott

Mackenzie Shope

Ryan Sissel

Alayna Patrice Sites

Alyvia Jewel Sites

Diamonte Skaggs

Paul Slatzer, II

Olivia Smith

Gabrielle Elizabeth Sparks

Gage Stapleton

Asalyn Debra Stone

Abby Taylor

Reagan Elizabeth Taylor

Trinity Thomas

Audreana Thoroughman

Johnathon Trowbridge

Hannah Vansickle-Jackson

Brayden Vernier

Gracie Vernier

Nicholas Vernier

Daivon Christian Weaver

Wyatt Robert Weghorst

Madison Weiss

Brooklyn Williams

Layne Andrew Windsor

Ethan Wise

Karlee York

Salutatorian, Emily Scaff

Valedictorian, Abigail Hazelbaker

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