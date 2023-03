2023 OPSWA all-Ohio Boys Basketball

2023 Ohio Prep Sports Writers Association

Division I Boys Basketball All-Ohio Teams

Player of the Year: Devin Royal, Pickerington Central

Coach of the Year: Shan Trusley, Westerville North

First Team: Devin Royal, Pickerington Central, 6-6, sr., 19.2 (points per game); Cade Norris, Hilliard Bradley, 6-4, jr., 20.2; Antione West, Toledo Whitmer, 6-3, so., 21.5; Luke Skaljac, Brecksville-Broadview Heights, 6-2, jr., 23.2; Marcus Johnson, Garfield Heights, 6-1, fr., 20.4; Jonas Nichols, Akron Archbishop Hoban, 6-3, jr., 16.0; Will Aljancic, Louisville, 6-7, sr., 22.4; Gabe Cupps, Centerville, 6-2, sr., 15.2; Jonathan Powell, Centerville, 6-5, jr., 18.0; Lawrent Rice, Huber Heights Wayne, 6-3, sr., 24.6

Second Team: Jesse Burris, Delaware Hayes, 6-4, jr., 17.5; Elias Lewis, Olentangy Orange, 6-3, sr., 17.2; Romel Hightower, Toledo Start, 6-5, sr., 16.3; C.J. Hornbeak, Toledo St. John’s, 6-3, sr., 20.5; Jayden Jeffries, Mansfield Madison, 6-4, sr., 23.0; Ace Buckner, Cleveland St. Ignatius, 6-2, jr., 13.4; A.J. Pestello Jr., Stow-Munroe Falls, 6-6, sr., 14.2; Solomon Callaghan, Wadsworth 6-2, sr., 21.9; Deshawne Crim, Fairfield, 6-2, sr., 19.5; Carson Browne, Cincinnati Elder, 6-8, sr., 14.5

Third Team: Logan Beaston, Tiffin Columbian, 6-5, sr., 20.3; Ryan Walsh, Elyria, 6-0, sr., 17.1; Ian Ioppolo, Mentor, 6-6, jr., 22.7; Kyle Irwin, Mayfield Village Mayfield, 6-7, sr., 25.2; Cameron Grant, Lakewood St. Edward, 6-7, sr., 9.9; Owen Woolbert, Massillon Jackson, 6-7, sr., 14.9; Chance Casenhiser, Uniontown Lake, 6-0, jr., 23.5; Zach Halligan, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit, 6-4, sr., 15.5; Nathan Dudukovich, West Chester Lakota West, 6-3, sr., 21.7; Nick Hefferon, Cincinnati LaSalle, 6-3, sr., 16.5

Special Mention: Ben Hamm, Dover, 6-3, sr., 9.1; Tyler Stevenson, Dover, 6-1, sr., 13.2; Dominique Aekins, Columbus Walnut Ridge, 5-9, jr., 28.1; Carter Reese, Westerville North, 6-2, sr., 13.0; Chase Walker, Columbus St. Charles, 6-9, sr., 19.5; Grant Burkholder, Newark, 5-9, sr., 15.0; James Hummell, Olentangy Liberty, 6-2, sr., 11.1; Brandon Ivery, Gahanna Lincoln, 6-4, sr., 12.5; Arness Lawson, Pickerington North, 6-1, so., 15.8; Kruz McClure, Westerville South, 6-4, so., 17.2; Ryan Nutter, Dublin Jerome, 6-4, sr., 12.6; Alex Okuley, Olentangy Liberty, 6-3, sr., 11.3; Jake Bishop, Findlay, 6-0, sr., 19.0; Parker Schofield, Whitehouse Anthony Wayne, 6-1, sr., 18.0; Ayden Carter, Fremont Ross, 6-4, sr., 22.9; Grayson Steury, Ashland, 6-0, sr., 22.0; Kenyon Giles, Cleveland Rhodes, 5-10, jr., 21.6; Shemarion Hardy, Cleveland Heights, 6-1, sr., 14.2; Matthew Stuewe, Avon Lake, 6-3, sr., 16.1; Jake Boynar, North Ridgeville, 6-6, sr., 20.0; Tyler Williams, Lyndhurst Brush, 6-9, sr., 13.0; Sean Register Jr., Eastlake North, 6-6, jr., 28.1; Chase Garito, Brecksville-Broadview Heights, 6-8, sr., 15.0; Tommy Morgan, Brunswick, 6-5, jr., 16.3; Kevin Hamilton, Akron St. Vincent-St. Mary, 5-8, sr., 17.0; Lance Hayes, Akron St. Vincent-St. Mary, 6-4, sr., 16.5; Will Scott Jr., Akron Archbishop Hoban, 6-2, sr., 13.7; Brady Rollyson, Green, 6-3, jr., 15.9; Chandler Starks, Cincinnati Anderson, 6-6, sr., 14.2; Brady Hardewig, Cincinnati Turpin, 6-1, sr., 18.0; Dre’Sean Roberts, Piqua, 6-1, sr., 20.0; Donovan Waleskowski, Cincinnati St. Xavier, 6-5, so., 15.3; Chylan Ingram, West Carrollton, 6-6, so., 10.5; Ray Coney, Fairfield, 6-2, sr., 10.8; Collin O’Connor, Centerville, 6-3, sr., 9.5; Andrew Hoerner, Miamisburg, 6-6, so., 12.5; Raleigh Burgess, Cincinnati Sycamore, 6-10, jr., 14.0

Honorable Mention: Elijah Farrington, Massillon Washington, 6-6, sr., 19.5; Hayden Nigro, Louisville, 6-4, jr., 15.2; Reece Raymond-Smith, Stow-Munroe Falls, 6-6, jr., 13.7; Jacob Lawrence, Warren G. Harding, 5-10, sr., 14.1; Ja’Corey Lipkins, Canton GlenOak, 6-2, jr., 14.7; Hunter Winston, Medina Highland, 6-4, jr., 15.3; Maxx Bosley, Wadsworth, 6-0, jr., 17.3; Maxx Dickinson, Brunswick, 5-11, sr., 15.1; Luke Klanac, Medina, 6-3, sr., 12.8; Jarrett Taylor, Green, 6-5, jr. 9.5; Kyle Monterrubio, Massillon Jackson, 6-1, soph., 12.5; Brett DeVault, Dover, 6-3, sr., 8.8; Cam Gilkerson, Hilliard Darby, 6-4, sr., 15.0; Derek Goodman, Olentangy Berlin, 6-3, jr., 16.5; Jason Moore, Marysville, 6-7, jr., 17.8; Braylen Nash, New Albany, 6-4, jr., 17.1; DeSean Pollard, Columbus South, 6-1, sr., 14.0; Joey Zalewski, Thomas Worthington, 6-3, sr., 15.8; Micah Young, Westerville North, 6-2, so., 12.6; Davion Bridges, Columbus Northland, 5-10, sr., 14.3; Jordan Edwards, Olentangy Orange, 6-3, sr., 10.4; Peyton Frey, Hilliard Davidson, 6-6, sr., 16.4; Te’Mar Lewis, Worthington Kilbourne, 6-0, jr., 16.0; Marquis Long, Marion Harding, 6-1, jr., 17.5; P.J. Noles, DeSales, 6-4, so., 16.1; LaJames Washington, Columbus South, 6-1, jr., 13.8; Matt Watkins, Perrysburg, 6-3, sr., 17.5; Austin Shultz, Perrysburg, 5-10, jr., 17.5; Stone Edwards, Toledo Start, 6-4, sr., 15.9; Micah Bays, Sylvania Southview, 6-2, jr., 19.9; Anthony Mosley, Lima Senior, 6-4, sr., 10.2; Charlie Fox, Painesville Riverside, 6-0, sr., 17.2; Dasjuan Williams, Lakeside, 6-1, sr., 19.6; Lucas Perusek, Lakewood St. Edward, 6-1, sr., 8.2; Devyn Zahursky, Berea-Midpark, 6-6, jr. 15.2; Kellon Smith, Shaker Heights, 6-3, sr., 20.7; Griffin Turay, North Ridgeville, 6-4, jr., 18.0; Justin Wypasek, Strongsville, 5-9, sr., 19.9; Jayden Crutcher, Elyria, 6-5, so., 16.9; Isaiah Williams, Beavercreek, 6-2, so., 17.1; Drew Novak, Mt. Orab Western Brown, 6-6, sr., 17.0; Logan Smith, Oxford Talawanda, 6-4, sr., 14.1; Cooper Matthews, Hamilton, 6-1, sr., 18.6; Sam Reynolds, Sidney, 6-2, sr., 16.3; Ben Golan, Mason, 6-4, sr., 14.8; Jamison Rountree, Kettering Fairmont, 6-3, sr., 9.6; A.J. McBride, Cincinnati Moeller, 6-5, jr., 10.3; Donovan Mukes, Cincinnati Moeller, 6-2, sr., 8.7; Brady O’Connor, Cincinnati LaSalle, 6-3, so., 10.7; Sam Whitmer, Cincinnati Elder, 6-4, sr., 10.2; Aamir Rogers, Fairfield, 6-7, sr., 8.3; Michael Mussari, Kings Mills Kings, 6-1, sr., 15.4; Javion Bostic, Cincinnati Winton Woods, 6-2, sr., 19.0; Gavin Dalen, Milford, 6-8, jr., 11.6; Aaron Odom, Cincinnati Walnut Hills, 6-5, sr., 16.2; Caleb Robertson, Harrison, 6-5, sr., 14.0; Braden Miller, Cincinnati Northwest, 6-6, sr., 11.9; Shaleyk Perry, Cincinnati Aiken 5-9, sr., 14.3; Caden Zeinner, Goshen, 6-0, jr., 20.8; Trey Perry, Liberty Township Lakota East, 5-10, so., 18.1; Erich Morgan, Milford, 6-1, sr., 15.5; Drew Taylor, Monroe, 6-2, sr., 17.7; Kellen Reid, Hamilton Ross, 6-2, sr., 12.0; Omarion Beckley, Cincinnati Western Hills, 6-3, jr., 14.3

2023 Ohio Prep Sports Writers Association

Division II Boys Basketball All-Ohio Teams

Player of the Year: George Washington III, Dayton Chaminade-Julienne

Coach of the Year: Tony Bisutti, Columbus Bishop Ready

First Team: Hayden Jarrett, Zanesville Maysville, 6-2, sr., 21.4 (points per game); Luke Ruth Columbus Bishop Ready, 6-2, sr., 13.1; Kyler D’Augustino, Albany Alexander, 6-2, sr., 27.9; Austin Parks, St. Marys Memorial, 6-11, sr., 21.8; J.P. Dragas, Madison, 6-1, jr., 27.1; Darryn Peterson, Cuyahoga Falls CVCA, 6-5, so., 31.7; Khoi Thurmon, Akron Buchtel, 6-2, sr., 20.0; George Washington III, Dayton Chaminade-Julienne, 6-2, sr., 25.3; Anthony Ruffolo, Kettering Archbishop Alter, 6-1, sr., 20.5; Eian Elmer, Cincinnati Taft, 6-7, sr., 15.4

Second Team: Carter Vandall, New Philadelphia, 6-5, sr., 16.0; Ro’Sean Burns, Columbus Beechcroft, 6-0, jr., 24.3; Isaac Clary, Gallipolis Gallia Academy, 6-8, sr., 20.2; Daylen Green, Sandusky, 6-2, sr., 18.6; Max Dawson, Willard, 6-2, jr., 24.7; Alex Bruskotter, Shelby, 6-7, jr., 22.0; Jayson Levis, Rocky River Lutheran West, 6-0, jr., 18.1; Derek Fairley, Rocky River Lutheran West, 6-2, jr., 10.0; Terrance Pankey, Youngstown Ursuline, 6-1, sr., 18.5; Will Maxwell, Dayton Oakwood, 6-5, sr., 21.5; Ru Mills, Cincinnati Woodward, 6-4, jr., 20.6

Third Team: Carson Myers, Caledonia River Valley, 6-4, sr., 21.4; Charlie Russell, Columbus Bishop Ready, 6-5, sr., 17.3; Kaleb Schaffer, Columbus Bishop Ready, 6-5, sr., 15.3; Caleb Schmelzer, Lancaster Fairfield Union, 6-6, jr., 18.8; Tanner Lemaster, Washington Court House, 6-6, sr., 16.6; Baden Forup, Lexington, 6-7, sr., 15.0; Josh Pineiro, Parma Heights Holy Name, 6-0, sr., 19.1; Jason Hewlett, Youngstown Chaney, 6-5, sr., 17.8; Amire Robinson, Akron Buchtel, 6-2, sr., 14.0; Sean McKitrick, Dayton Carroll, 6-4, sr., 19.4

Special Mention: Jaxon Rinkes, Carrollton, 6-1, jr., 15.2; Owen Emig, Warsaw River View. 6-2., sr., 20.6; Tyson Pastor, St. Clairsville, 6-1, so., 19.4; Rashaud Hampton, Zanesville, 6-0, jr., 15.0; Phaeton Hill, Steubenville, 6-3, sr., 16.8; Max Lyall, Dresden Tri-Valley, 6-1, so., 13.3; Reggie Bagley, Whitehall-Yearling, 6-5, so., 21.0; Cole Rhett, Columbus Bishop Watterson, 6-7, sr., 11.0; Braden Schreck, Ironton, 6-2, so., 17.8; Trent Taylor, Vincent Warren, 6-7, jr., 13.0; Alex Kendall, Marietta, 6-7, jr., 15.0; Garrett Brown, Vinton County, 6-1, jr., 19.0; Andrew Guthrie, Washington Court House Miami Trace, 6-8, sr., 17.0; Reid Coconis, Thornville Sheridan, 5-11, sr., 13.9; Lukas Ratliff, New Lexington, 6-4, sr., 12.5; Derek Vorst, Rossford, 6-10, sr., 12.9; Cayden Zachrich, Defiance, 6-6, sr., 20.4; Aidan Pratt, Van Wert, 6-4, sr., 20.6; De’Mar Moore, Sandusky, 6-2, sr., 15.4; Isaiah Brenneman, Toledo Central Catholic, 6-2, jr., 12.6; Daryl Barnett, Toledo Scott, 6-3, jr., 13.0; Adam Thorbahn, Port Clinton, 6-4, sr., 19.5; Jake Morrison, Rossford, 6-5, sr., 12.0; Bradyn Shaw, Defiance, 6-1, sr., 18.6 Caden Kruse, Napoleon, 6-5, jr., 18.2; Brayden Fogle, Lexington, 6-6, fr., 13.0; Avery Young, Sheffield Brookside, 5-10, sr., 19.9; Zack Vencill, Ashtabula Edgewood, 6-1, sr., 25.0; Brandon Rose, Gates Mills Gilmour Academy, 6-3, sr., 16.6; Domareyan Oliver, Cleveland Glenville, 6-4, sr., 16.0; Joseph DeGeorge, Jefferson, 6-5, jr., 21.1; Evan Dugger, Chardon Notre Dame-Cathedral Latin, 6-3, jr., 20.9; Devin Belle, Pepper Pike Orange, 6-3, sr., 23.0; Adisa Molton II, Gates Mills Gilmour Academy, 5-11, sr., 14.9; Nolan Waechter, Sheffield Brookside, 6-0, so., 17.0; Thomas Niederst, Elyria Catholic, 6-4, sr., 14.0; Mike Woodall, Akron East, 6-0, sr., 19.7; Jaden Payne, Youngstown Ursuline, 6-7, jr., 16.5; Thomas Cardiero, Girard, 6-5, sr.; 17.3; Marcel Boyce Jr., Akron Buchtel, 6-0, sr. 13.3; Nick DelGratta, Struthers, 6-7, sr., 22.5; Diego Allen, Alliance, 6-7, sr. 15.3; Brody Pumneo, Navarre Fairless, 6-0, sr. 19.7; Kaden Davis, Tallmadge, 6-4, so., 17.6; Stanley Clyne, Tipp City Tippecanoe, 6-4, sr., 16.2; Antaune Allen, Dayton Dunbar, 6-3, sr., 14.8; Dayjaun Anderson, Dayton Ponitz, 6-2, sr., 17.2; Weston Roberts, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-1, jr., 18.6; Luke Sanders, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-3, so., 24.9; Jude Hooks, Middletown Bishop Fenwick, 6-1, sr., 14.0; Kieran Grandville-Britten, Cincinnati Taft, 6-9, so., 8.4; Marvin Good, Cincinnati Hughes, 6-0, sr, 16.9; A.J.Leen, Kettering Archbishop Alter, 6-2, sr., 10.6; Lance Grayson, Cincinnati Wyoming, 6-2, sr., 14.3

Honorable Mention: La’Grand Sowell, Akron East, 6-1, sr., 17.3; Chris Muntean, Richfield Revere, 5-9, sr., 14.3; Josiah Gonzalez, Young. Chaney, 6-4, sr., 14.1; Dom Cruz, Canfield, 6-0, jr., 12.2; Logan Forbes, Lodi Cloverleaf, 6-8, jr., 17.3; Vinny Flauto, Young. Ursuline, 5-11, sr., 14.6; Tyson Pryor, Gnadenhutten Indian Valley, 6-2, jr., 14.0; Cole Thoburn, St. Clairsville, 5-9, jr., 20.1; Alex Bobb, Zanesville Maysville, 6-1, jr. 17.3; Nathan Walker, New Concord John Glenn, 6-3 sr., 16.4; Carson Mummey, McConnelsville Morgan, 6-2, jr. 20.7; Preston Kerr, East Liverpool, 6-2, jr., 15.4; Garrett Gonzalez, Minerva, 6-5, jr.,17.5; Logan Schaffer, Wintersville Indian Creek, 6-4, sr., 14.0; Jaden Calloway, Columbus Bishop Hartley, 6-0, so., 14.2; Peyton Heiss, Plain City Jonathan Alder, 6-3, jr., 17.6; Zach Jones, London, 6-2, jr., 18.0; James Nowell, Columbus Eastmoor Academy; 5-10, jr., 17.4; Josiah Old, Bexley, 6-4, sr., 13.6; Caleb Schneider, Johnstown-Monroe, 6-1, sr., 13.2; Carson Smith, Caledonia River Valley, 6-4, jr., 14.3; Jase Becker, Granville, 6-0, jr., 12.7; Marquis Lucas, Columbus Linden McKinley, 6-2, fr., 14.5; Jovon McBride, Hamilton Township, 6-1, fr., 19.2; Pharez Nicholas, Columbus Bishop Hartley, 6-5, so., 13.9; Ryan Rudzinski, Columbus Bishop Watterson, 6-5, sr., 8.0; Dante Varrasso, Granville, 6-1, jr., 8.4; Jackson Wyant, Carroll Bloom-Carroll, 5-9, jr., 10.5; Shaun Terry, Ironton, 5-10, so., 15.9; Julian Stadelman, Vincent Warren, 6-0, so., 14.7; Blake Hoops, Chillicothe Unioto, 6-1, so., 10.2; Evan Jarvis, Jackson, 6-2, sr., 15.8; Caleb Redding, Lancaster Fairfield Union, 6-5, jr., 11.4; John Wall, Washington Court House, 6-1, jr., 10.5; Briley Cramer, Circleville, 6-3, jr., 18.0; Isaiah Stephens, New Lexington, 6-1, so., 18.0; Ty Ray, Bellevue, 6-0, sr., 13.2; Jayden Rowe, Sandusky Perkins, 6-4, sr., 15.0; Kyevi Roane, Mansfield Senior, 6-1, so., 15.0; Jordan Ferguson, Fostoria, 6-3, jr., 1.4; Landon Hines, Wauseon, 6-5, sr., 12.8; Michael Greenlee, Toledo Central Catholic, 5-9, sr., 10.3; Ahmad Boone, Toledo Scott, 6-0, jr., 13.6; Austin Miller, Lima Shawnee, 6-4, sr., 14.3; Grant Hartley, LaGrange Keystone, 5-10, sr., 15.5; Riley Cervenka, Parma Padua Franciscan, 6-0, so., 13.6; Anthony Covetta, Jefferson, 6-2, so., 18.0; Jerry Kline-Ruminski, West Geauga, 6-5, sr., 14.7; Jacob Ernst, Ashtabula Edgewood, 6-3, jr., 16.5; Colin Ginley, Elyria Catholic, 6-3, sr., 13.0;; Taj Caver, Gates Mills Hawken, 5-11, jr., 14.1; Joey Abraham, Parma Heights Holy Name, 5-11, 9.7; Kanye Moreland, Cincinnati Woodward, 6-1, sr., 11.9; Ramy Ahmed, Eaton, 6-2, jr., 17.0; Andrew Ehlers, Cincinnati Archbishop McNicholas, 6-3, jr., 12.2; Luke Abbott, New Richmond, 6-1, sr., 15.8; Zion Crowe, Springfield Shawnee, 6-4, sr., 20.6; Bailey Temming, Middletown Bishop Fenwick, 6-10, jr., 9.0; Kai Cook, Franklin, 6-0, so., 23.0; Austin Brookenthal, Bethel-Tate, 6-4, sr., 14.9; Josiah Dailey, Cincinnati Shroder, 6-1, sr., 15.4; Brayden Kincaid, Taylor, 6-4, sr., 15.9; Ben Sells, St. Paris Graham, 6-2, sr., 15.8

2023 Ohio Prep Sports Writers Association

Division III Boys Basketball All-Ohio Teams

Player of the Year: Dailyn Swain, Columbus Africentric

Coach of the Year: Travis Wise, South Point

First Team: Denali Jackson, Martins Ferry, 6-0, sr., 22.7 (points per game); Dailyn Swain, Columbus Africentric, 6-8, sr., 18.6; Caleb Lovely, South Point, 6-3, Jr., 22.4; Myles Montgomery, Minford, 5-10, so., 23.1; Jerry Easter II, Toledo Emmanuel Christian, 6-5, so., 33.4; Colin White, Ottawa-Glandorf, 6-6, jr., 21.1; Cody Head, Cleveland Heights Lutheran East, 6-3, 18.5; Justin Rupp, Creston Norwayne, 6-3, sr., 16.7; Mason Shrout, Camden Preble Shawnee, 6-5, jr., 23.3; Wes Enis, Casstown Miami East, 6-0, jr., 21.5

Second Team: J’Allen Barrino, Malvern, 6-1, jr., 16.6; Sam Johnson, Worthington Christian, 6-7, jr., 19.1; Xzander Ream, Chillicothe Zane Trace, 6-3, sr., 21.1; Brooks Laukhuf, Haviland Wayne Trace, 6-3, jr., 22.3; Nathan Lurie, Beachwood, 5-11, sr., 26.1; Jesse McCulloch, Cleveland Heights Lutheran East, 6-9, jr., 17.0; Jake Cubbison, Perry, 6-2, sr., 21.3; Jacob Roeth, Casstown Miami East, 6-0, jr., 18.1; Tim Stewart, Cincinnati Mariemont, 6-6, sr., 17.2; Conner Cravaack, Cincinnati Madeira, 6-5, sr., 22.3

Third Team: Jack Porter, Zanesville West Muskingum, 5-11, sr.,15.0; Carter Mallernee, Johnstown Northridge, 6-3, jr., 20.6; Bransyn Copas, Seaman North Adams, 6-0, jr., 17.1; Justice Thompson, Ashland Crestview, 6-3, so., 16.0; Dylan Hohler, Huron, 6-4, sr., 20.4; James Kosmides, Chagrin Falls, 6-5, sr., 12.7; Caiden Nicol, Lewistown Indian Lake, 6-2, jr., 19.7; Connor Stonebreaker, Versailles, 6-8, sr., 22.3; Navarre Alhassan, Atwater Waterloo, sr., 19.2; Garrett Sprutte, Ravenna Southeast, 6-2, jr., 21.5

Special Mention: Mason Sochor, Bellaire, 6-3, jr., 20.0; Dantae Faiello, Magnolia Sandy Valley, 5-11, jr., 16.9; Alex Reese, Martins Ferry, 6-5, so., 22.1; Alex Roden, Sugarcreek Garaway, 6-2, sr., 11.9; Trey Booker, Marion Pleasant, 6-0, jr., 19.5; Trenton Collins, Utica, 6-3, sr., 22.4; Theo Falkenhain, Columbus Academy, 5-10, so., 12.8; Nyelle Shaheed, Cnaal Winchester Harvest Prep, 6-5, sr., 15.7; Tucker Liston, Belpre, 6-3, sr., 20.0; Brady Chisman, Lynchburg-Clay, 5-10, sr., 17.0; Jace Copley, Lucasville Valley, 6-3, jr., 21.0; Connor Lintz, McDermott Northwest, 6-2, jr., 21.0; Cason Doolittle, Findlay Liberty-Benton, 6-3, sr., 13.9; Josh Henline, Spencerville, 6-2, sr., 16.2; Christian Burton, Oregon Cardinal Stritch, 5-10, sr., 16.7; Cade Brenner, Archbold, 6-2, jr., 18.3; Case Boos, Pemberville Eastwood, 5-9, sr., 17.9; Caden Erford, Ottawa-Glandorf, 6-4, jr., 14.0; Breon Hicks, Oregon Cardinal Stritch, 6-3, sr., 14.2; Luke Harris, Defiance Tinora, 6-2, sr., 18.0; Luc Borojevich, Swanton, 5-9, sr., 15.0; Carson Parker, Lima Central Catholic, 6-3, jr., 15.2; Walter Plantz, Genoa, 6-7, fr., 13.8; Kade Lentz, Bloomdale Elmwood, 6-4, jr., 16.1; Sam McMillan, Bucyrus Wynford, 6-5, jr., 11.4; Malachi Bayless, Bucyrus, 6-0, jr., 19.8; Carter Smiley, Carey, 5-7, jr., 12.9; Tyler Britton, Pymatuning Valley, 6-6, sr., 20.5; Aidan Fitzgerald, Mentor Lake Catholic, 6-3, sr., 18.7; T.J. Crumble, Cleveland Heights Lutheran East, 6-7, fr., 15.1; Nathan Borling, Columbia Station Columbia, 6-1, jr., 18.4; Blake Krznaric, Pymatuning Valley, 6-6, jr., 15.0; Vincent Berardi, Columbia Station Columbia, 6-2, sr., 14.8; Brayden Richards, Perry, 6-1, jr., 16.0; Peyton Burdys-Rini, Mentor Lake Catholic, 6-3, jr., 18.4; Jaiden Basinger, Brooklyn, 6-3, sr., 15.7; Braylan McClardy, Cuyahoga Heights, 6-1, jr., 12.1; Dekota Johnson, Mantua Crestwood, 5-11, so., 20.6; DaMonte’ DeGraffenried, Canton Central Catholic, 6-3, sr., 11.8; Carter Piatt, Smithville, 6-1, sr., 17.3; Tajon Grogan, Louisville St. Thomas Aquinas, 6-1, sr., 14.0; Landon Moore, South Range, 6-3, sr., 13.3; Caleb Shilling, East Canton, 6-10, jr., 17.7; Dylan Rouse, Canton Central Catholic, 6-6, sr., 12.4; Isaiah Jones, Brookfield, 6-5, sr., 16.9; Ashton O’Brien, Youngstown Cardinal Mooney, 6-2, jr., 15.0; Zack Miller, Wooster Triway, 5-8, sr., 18.5; Brett Alberts, West Salem Northwestern, 6-1, sr., 23.0; Cayleb Walters, Cincinnati Summit Country Day, 6-1, so., 18.3; Carson Miles, Georgetown, 5-11, sr., 22.0; Wilson Suggs, New Madison Tri-Village, 6-0, sr., 14.0; Conner Smith, Carlisle, 6-3, sr., 15.4; Conner Yeager, Clermont Northeastern, 6-4, so., 13.5; Carter Williams, Jamestown Greeneview, 6-2, sr., 13.9; Mason Winchester, Norwood, 6-0, sr., 18.5; Justin Finkbine, New Madison Tri-Village, 6-5, sr., 12.2; Dalon Owensby, Cincinnati James N Gamble Montessori, 5-10, sr., 19.2

Honorable Mention: 13, Dekota Johnson, Mantua Crestwood, 5-11, soph., 20.6; Ethan Hann, Creston Norwayne, 5-9, sr., 15.7; Caleb Shilling, East Canton, 6-10, jr., 17.7; Tajon Grogan, Louisville St. Thomas Aquinas, 6-1, sr., 14.0; Matteo Fortuna, Brookfield, 6-1, Jr., 18.5; David Moore, Campbell Memorial, jr., 6-4, 17.0; Blake Kahnell, LaBrae, 6-5, sr., 13.0; Caleb Gasser, Doylestown Chippewa, 5-11, sr., 16.7; Kodah Allen, Orrville, 6-0, fr., 28.4; Tyler Britton, Pymatuning Valley, 6-5, sr., 20.5; Preston Gedeon, Garrettsville Garfield, 5-7, so., 18.3; Mitch Minor, Malvern, 6-4, jr., 13.9; Asa Geilinger, Barnesville, 6-3, jr., 16.5; Garrett Burga, Old Washington Buckeye Trail, 6-4, sr., 16.0; Colton Conkle, Coshocton, 5-10, so., 17.4; Beezer Porter, Belmont Union Local, 5-10, sr., 14.6; Silas Miller, Zoarville Tuscarawas Valley, 6-4, sr., 14.0; Jace Madzia, Cadiz Harrison Central, 6-2, sr., 13.0; Matt Bland, Mount Gilead, 6-0, sr., 21.5; Kaid Carpenter, Fredericktown, 6-5, sr., 13.8; Danny Claypool, Grandview Heights, 5-9, sr., 13.5; Isaac Dillon, Marion Elgin, 6-2, sr., 15.7; Cortez Freeman, Columbus Africentric, 6-2, jr., 17.9; Max Parish, Richwood North Union, 6-4, jr., 16.8; Sam Whitaker, Columbus International, 6-7, sr., 18.0; Jaden Dunn, KIPP Columbus, 5-9, sr., 12.3; MJ Jackson, Columbus Academy, 6-2, so., 11.1; Jonah Lewis, Worthington Christian, 6-0, jr., 13.3; Colton Martin, Centerburg, 6-4, sr., 18.4; Caleb Ransom, Grove City Christian, 6-0, jr., 13.6; Brandon Roddy, Canal Winchester Harvest Prep, 6-0, sr., 11.5; Preston Steele, Columbus Africentric, 6-6, sr., 10.1; Zyuan Huston, Canal Winchester Harvest Prep, 5-5, sr., 12.1; Jordan Ermalovich, South Point, 6-0, sr., 8.4; J.D. Thacker, Proctorville Fairland, 6-4, sr., 10.6; Owen Johnson, Coal Grove Dawson-Bryant, 6-1, so., 18.5; Dannie Maynard, Chesapeake, 5-4, jr., 16.9; Blake Porter, Ironton Rock Hill, 5-9, jr., 16.0; Nalin Robinson, Chillicothe Zane Trace, 6-5, sr., 12.8; Joedy Ater, Frankfort Adena, 6-2, jr., 15.8; Cyan Ervin, Wellston, 6-3, sr., 31.6; Casey Cline, Westfall, 6-0, sr., 16.0; Keagan Swope, Nelsonville-York, 5-10, jr., 15.4; Carson Osborne, Seaman North Adams, 6-0, so., 10.7; Deandre Berry, Portsmouth, 6-1, jr., 16.4; Colton Buckle, Lucasville Valley, 6-1, sr., 16.4; Jackson Schwamburger, Wheelersburg, 6-1, sr., 11.6; Nolan Wright, Wheelersburg, 6-3, sr., 12.3; Bennett Kayser, Minford, 6-5, so., 14.8; Jarek Ringler, Ashland Crestview, 6-3, jr., 11.0; Theo Maag, Ottawa-Glandorf, 6-7, sr., 13.0; Carson Conaway, Findlay Liberty-Benton, 6-5, jr., 13.1; Chris Buchanan, Collins Western Reserve, 6-3, sr., 14.0; Sam McCaffery, Toledo Ottawa Hills, 6-1, sr., 17.3; Eli Keifer, Metamora Evergreen, 6-1, jr., 16.0; Ethan Foltz, Paulding, 6-4, jr. 11.3; Keaton Lehman, Harrod Allen East, 5-10, sr., 16.6; Dylan Smith, Spencerville, 6-2, sr., 13.5; Grant McGuire, Bucyrus Wynford, 6-1, jr., 13.0; Colin Meany, Fairview Park Fairview, 6-1, sr., 17.8; Landon Jatsek, Independence, 6-4, jr., 18.9; Jacob Rehor, Fairview Park Fairview, 6-3, sr., 14.2; Nate Biggers, Cuyahoga Heights, 6-1, sr., 13.9; Chance Loomis, Conneaut, 5-10, jr., 16.3; Sean Whitehouse, Wellington, 6-2, sr., 17.5; Jai Walton, Lorain Clearview, 6-1, jr., 13.1; Noah Page, Beachwood, 6-4, sr., 14.5; Blake Lawson, Carlisle, 5-10, so., 15.6; Jace Wood, Brookville, 5-10, jr., 15.3; Conner Hawk, New Lebanon Dixie, 6-2, sr., 10.3; Ryan Swegman, Finneytown, 6-1, sr., 17.1; Jakari Parker, Clark Montessori, 6-1, jr., 13.6; Cooper Brown, West Milton Milton-Union, 6-4, sr., 13.8; Isaac Blankenship, Camden Preble Shawnee, 6-2, so., 10.0; Dakota Collom, Lees Creek East Clinton, 6-1, sr., 19.1; Jordan Erisman, Jamestown Greeneview, 5-10, sr., 14.2; Travis Tuttle, Springfield Northeastern, 6-3, sr., 11.6; Taran Logwood, West Liberty-Salem, 6-4, so., 14.0

2023 Ohio Prep Sports Writers Association

Division IV Boys Basketball All-Ohio Teams

Player of the Year: Dorian Jones, Richmond Heights

Coach of the Year: Spencer Cordonnier, Russia

First Team: Bede Lori, Caldwell, 6-4, sr., 28.8 (points per game); Landon Vanderwarker, Westerville Northside Christian, 6-7, so., 22.6; Levi Sampson, Franklin Furnace Green, 6-4, sr., 22.8; Jerome Kloepper, Vanlue, 6-3, sr., 29.2; Dorian Jones, Richmond Heights, 6-5, so., 20.1; De’Erick Barber, Richmond Heights, 5-11, so., 8.9; Hosea Steele, Richmond Heights, 6-5, jr., 15.8; Braylon Wenger, Dalton, 6-7, sr., 25.6; Duncan Moy, Badger, 6-5, jr., 25.2; Caleb Brown, Cincinnati Christian, 6-1, sr., 21.7

Second Team: Grady Labishak, Zanesville Bishop Rosecrans, 5-11, jr., 22.5; Sammy Detweiler, Berlin Hiland, 6-0, jr., 17.3; Clayton Rhyne, Circleville New Hope Christian Academy, 6-1, sr.; 26.0; Tariq Cottrill, Stewart Federal Hocking, 5-8, jr., 19.8; Quinn Kwasniak, Cornerstone Christian, 6-2, so., 29.6; Jaxon Brewer, Wellsville, 6-0, sr., 19.5; Brady Woodall, Miamisburg Dayton Christian, 6-1, sr., 24.1; Tyler Galluch, Springfield Central Catholic,6-4, sr., 19.9 10.4; Carter Pleiman, Botkins, 6-5, sr., 19.1; Jace Mullenhour, Jackson Center, 5-10, sr., 15.5

Third Team: Ty Long, Hannibal River, 6-2, sr., 15.6; Dax Estep, Bainbridge Paint Valley, 6-4, sr., 18.7; Logan Toms, Lucas, 6-1, jr., 16.0; AJ Hess, Sycamore Mohawk, 6-6, sr., 19.6; Landon Brewer, Antwerp, 6-4, jr., 21.0; Isaac Blair, Greenwich South Central, 6-1, sr., 21.9; Braxton Baker, North Robinson Colonel Crawford, 6-4, sr., 18.7; Jack Knapke, Maria Stein Marion Local, 6-9, jr., 13.3; Jose Gomez, North Ridgeville Lake Ridge Academy, 6-1, sr., 24.4; Jack Steiner, Dalton, 5-11, sr., 14.2

Special Mention: Jordan Cherry, New Philadelphia Tuscarawas Central Catholic, 6-3, sr., 20.2; Tucker Howell, Woodsfield Monroe Central, 6-2, so., 21.3; Xander Fairchild, Sarahsville Shenandoah, 5-9, sr., 19.3; Kabel Isaly, Hannibal River, 5-9, jr., 16.5; Tyce DeVolld, Caldwell, 6-1, sr., 17.0; Grant Bentley, Galion Northmor, 6-2, jr., 17.9; Ben Hopple, Lancaster Fairfield Christian, 6-1, sr., 16.4; Trey Johnston, Millersport, 5-10, sr., 17.5; Spencer Payne, Danville, 5-9, sr., 14.5; Keith Prysock, Columbus Patriot Prep, 6-2, sr., 15.0; Chris Stokes, Columbus Patriot Prep, 6-0, jr., 12.0; AJ Taylor, Columbus Wellington, 6-6, sr., 16.0; Jarrett Armstrong, Waterford, 6-0, jr., 16.2; Landon Barnett, Mowrystown Whiteoak, 5-11, sr., 17.9; T.J. Mootz, Leesburg Fairfield, 6-5, sr., 14.4; Neil Leist, Beaver Eastern, 6-3, sr., 15.0; Eli Roberts, South Webster, 6-7, so., 18.0; CJ Majors, Toledo Maumee Valley, 6-2, jr., 21.0; Evan Kreais, Bascom Hopewell-Loudon, 6-4, jr., 17.0; Cameron Elwer, Delphos St. John’s, 6-0, fr., 21.9; Cale Rammel, Fort Recovery, 6-5, sr., 22.5; Cayden Jacoby, Pettisville, 6-9, sr., 17.1; Amarr Davis, Mansfield Christian, 6-0, jr., 21.0; Isaac Mason, Attica Seneca East, 6-2, sr., 16.2; Kellen Schlagbaum, Ottoville, 6-1, sr., 14.3; Jaden Smith, Kalida, 6-3, sr., 13.5; Gavin Etzler, Convoy Crestview, 6-3, sr., 10.2; Blake Barker, Lakeside Danbury, 6-5, sr., 12.6; Lincoln Creager, Hamler Patrick Henry, 6-2, so., 12.0; Tyson Schlachter, Defiance Ayersville, 6-6, sr., 12.1; Jimmy Clingman, Monroeville, 5-10, sr., 16.3; Evan Bowers, St. Henry, 6-2, jr., 15.7; Konnor Ernsberger, Old Fort, 5-10, jr., 13.1; Drew Stephens, Upper Scioto Valley, 6-2, sr., 15.7; Anthony Januzzi, Elyria Open Door Christian, 5-10, jr., 16.3; Isaac Thompson, Oberlin, 6-5, sr., 12.2; Chase Eye, Windham, 5-11, sr., 19.5; Michael Condoleon, Warren John F. Kennedy, 6-0, jr., 17.2; Nick Ryan, Warren John F. Kennedy, 6-0, so., 18.3; Layne Miller, Mogadore, 5-11, jr., 15.0; Matt Warder, Hartville Lake Center Christian, 6-1, jr., 19.2; Anthony Lucente, Lowellville, 6-3, sr., 17.0; Vinny Ballone, Lowellville, 6-4, sr., 16.1; Brad Hamilton, Badger, 5-10, sr., 12.5; Parker Penrod, Troy Christian, 5-11, jr., 17.1; Caleb Maurer, Fort Loramie, 6-1, sr., 18.0; John Marshall, Cincinnati College Prep, 6-0, sr., 25.7; Drew Koning, Cedarville, 6-2, sr., 18.1; Hayden Quinter, Russia, 6-1, jr., 14.0; Nolan Fark, Jackson Center, 6-1, sr., 11.3; Jameson Bates, Miamisburg Dayton Christian, 6-1, sr., 18.5; Corey Rogers, Cincinnati Christian, 6-1, sr., 15.3; Te’Aon Artis, Riverview East, 6-1, sr., 15.0; Harold Oburn, Pleasant Hill Newton, 6-3, sr., 15; Braylon Cordonnier, Russia, 6-3, so., 11.0

Honorable Mention: Mikey Burbach, Bristol, 6-4, jr., 15.7; Nick Kandel, Jeromesville Hillsdale, 6-1, jr. 16.1; Dom Toto, Vienna Mathews, 5’7, so., 14.0; Jaden Rishel, Warren John F. Kennedy, 6-3, jr., 15.3; Trevor Siefke, Lisbon David Anderson, 6-1, jr., 22.1; Brady Ketchum, Salineville Southern, 5-6 ,sr., 10.3; Isaiah Greathouse, Wellsville, 6-0, sr., 17.9; Bryan Martin, Kidron CC, 6-4, fr., 12.7; Aaren Romigh, North Jackson Jackson-Milton, 6-2, sr., 17.1; Alex Donaldson, Cortland Maplewood, 6-0, jr., 15.3; Tanner Norman, Hartville Lake Center Christian, 5-9, jr., 12.5; Grant Stottsberry, Sarahsville Shenandoah, 6-3, sr., 15.1; Lucas Cox, New Matamoras Frontier, 6-0, sr., 12.0; Weston Hartman, Zanesville Bishop Rosecrans, 6-2, sr.,17.6; Jake Ryan, Strasburg-Franklin, 6-1, sr., 13.5; Ben Wach, Shadyside, 5-9, jr, 16.5; Brody Lollathin, Hannibal River, 5-11, sr., 11.5; Gaige Galigher, Bowerston Conotton Valley, 5-11, sr., 15.6; Kamryn Baker, Toronto, 6-0, jr., 14.2; Alex Bauermeister. Plain City Shekinah Christian, 6-2, so., 11.8; John Grabans, Lancaster Fairfield Christian, 6-4, sr., 13.8; Michael Levacy, Millersport, 6-5, sr., 13.7; Eli Morris, Newark Catholic, 6-2, sr., 11.6; Josh Onabanjo, Pataskala Liberty Christian, 6-1, sr., 15.0; Hyde O’Rielley, Lancaster Fisher Catholic, 6-2, so., 12.3; Jaxon Wenger, Galion Northmor, 6-1, so., 13.8; Erikai Jackson, Ironton St. Joseph, 5-10, sr., 14.0; Ethan Smith, Symmes Valley, 6-1, so., 15.0; Abe McBee, Franklin Furnace Green, 5-10, jr., 12.9; Tanner Boothe, Crown City South Gallia, 6-2, jr., 14.1; Caden Chapman, Stewart Federal Hocking, 5-10, sr., 13.1; Andrew Airhart, Stewart Federal Hocking, 6-0, jr., 13.7; Drew Haggy, Latham Western, 5-10, so., 15.9; Chase Carter, Latham Western, 6-2, sr., 14.6; Myles Beasley, New Boston Glenwood, 6-2, sr., 15.0; Cody Metzler, Portsmouth Notre Dame, 6-2, jr., 13.4; Dominic Sparks, Portsmouth Notre Dame, 6-7, sr., 11.0; Aiden Harris, Pandora-Gilboa, 6-2, jr., 17.2; Corbin Toms, Lucas, 6-1, sr., 13.0; Kalon Butler, Toledo Christian, 6-1, jr., 17.2; Nick Palm, Tiffin Calvert, 5-9, sr., 11.6; Ayden Simpson, Lima Perry, 6-3, sr., 15.7; Jackson Wright, Fremont St. Joseph Central Catholic, 6-4, sr., 16.4; Elijah Juillard, Stryker, 6-6, sr., 10.5; Tyler Sanderson, New Washington Buckeye Central, 6-1, sr., 13.6; Jacob Maddy, North Robinson Colonel Crawford, 6-5, sr., 12.6; Jaydn Mescher, Maria Stein Marion Local, 6-2, sr., 12.9; Luke Beyke, St. Henry, 6-4, jr., 15.5; Aaron Thieman, New Bremen, 6-0, jr., 13.0; Demarris Winters Jr., Richmond Heights, 6-2, so., 14.2; Nate Boiarski, Grand Valley; 6-3, sr., 16.4; R.J. Penney, Elyria Open Door Christian, 6-1, jr., 15.6; Jeremy Wilson, Richmond Heights, 6-6, jr., 11.3; Carter Armstrong, Willoughby Cornerstone Christian, 6-0, so., 16.4; Elijah Petrosian, Andrews Osborne, 6-5, sr., 18.1; D.J. Niles, Willoughby Cornerstone Christian, 6-6, sr., 14.9; Garrett Stammen, Ansonia, 6-2, jr., 14.6; Andrew Riddle, Xenia Legacy Christian, 6-2, sr., 15.8; Donald Bailey, Cincinnati College Prep, 6-4, sr., 12.8; Justin Chapman, Sidney Lehman Catholic, 6-8, sr., 13.7; Austin Snider, Fayetteville-Perry, 6-7, sr., 12.4; Emryk Moffitt, Hamilton New Miami, 5-7, sr., 19.2; Henry Patterson, Miami Valley Christian Academy, 6-3, jr. 13.0; Parker Burke, Xenia Legacy Christian, 6-2, sr., 18.1