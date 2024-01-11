Valley High School Honor Rolls

Valley High School District
Valley High School
Honor Roll – Second Nine Weeks
2023-2024
Senior Class
All A’s
Aria Bradley, Braxton Bradley, Maggie-Mae Clark, RW Cochran, Jace Copley, Dylan Davis, Braxton Dillow, Laken Higginbotham, Emilie Johnson, Jacob Keller, Kelsey LeBrun, Jessica Martinez, Lexie Morrow, Mary Elizabeth Sherman, Noelle Smith, Sarah Throckmorton
A’s & B’s
Ayden Bender, Chloe Brashear, Aleigha Bratchett, Tyler Cade, Addalyn Conaway, Ryanne Conley, Karsyn Davis, Aidan Gray, Olivia Hilton, Evan Price, Kaitlyn Rolfe, Erika Smith, Gabe Toller, Keaten Ward
Junior Class
All A’s
Nathan Cooper, Laurianne DeAtley, Cheyenne Shope
A’s & B’s
Maleha Bowling, Camry Carpenter, Chase Davis, Helana Espinoza, Jagger Hall-Loftin, Ava Holbrook, Jerrett Jones, Andrew Metzler, Noah Osborne, Jaekyn Ridout, Madelyn Slone, Ava Smith, Maile Smith, Brock Stuart, Dayla Valentine, Zachary Whitt, Tristan Wood
Sophomore Class
All A’s
Nolan Barnett, Emilie Barr, Jaylen Bender, Jala Boggs, Annika Carpenter, Tyler Carver, Langston Conley, Christian Copen, Kyndall Euton, Kenzie Hawk, Brooklynn Kidd, Gabe McNeil, Holden Porginski, Carson Powell, Emily Roberts
A’s & B’s
Konnor Boccardi-Ward, Jayden Chaffin, Austin Childers, Taylor Culbertson, Mikah Fyffe, Hailey German, Logan Howard, Brady Kidd, Jose Maldonado, Areyanna Sweitzer, Travis Thompson, Emily Twinam, Ryleigh Weeks, Alexis Wiley, Mya Wolfe, Ellie Wright, Phoenix Young
Freshman Class
All A’s
Jaxon Bentley, Joseph Breech, Aidan Burchett, Nathan Canter, Isaiah Clark, Hunter Cunningham, Karsyn Dalton, Jansyn Davis, Gavin Days, Jalen Dunham, Luke Fleeman, Austin Frantz, Collin Greene, Abigail Gullett, Jadyn Harris, Thad Lansing, Blake Lundy, Brycen Mays, Christina Martinez, Brooke Riehl, Parker Robinson, Reagan Rolfe, Zaida Simon, Aiden Spang, Hunter Sparks, Amaya Strickland, Ella Thompson
A’s & B’s
Ashtyn Blankenship, Kendyl Christman, Braxten Conaway, Anna Dawson, Nevaeh Hayslip, Jeffrey Keaton, Elijah LeBrun, Abby King, Kameryn Madden, Bailey Morgan, Nicholas Queen, Alyssa Runyon, Macy Shope, Lila Sigman, Aubri White, Gavin White, Caleb Willis, Addison Wolfe