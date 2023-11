2023 OPSWA Southeast Ohio All-District Football Teams

2023 Ohio Prep Sports Writers Association

Southeast Ohio All-District Football Teams

Division 2

First Team DEFENSE

LB: Jack Brown, Logan, 5-10, 200, Sr.

Special Mention

Kaden Morgan, Logan; Kallen Wilson, Logan

No other selections due to only one team in division

* * *

Division 3

First Team OFFENSE

TE: Garrett Guess, Miami Trace, 6-4, 218, Sr.; OL: Jake Allen, Jackson, 6-3, 280, So.; Gary Reno, Hillsboro, 5-10, 200, Sr.; QB: Bodhi Wolford, Jackson, 6-2, 195, So.; Trey Robinette, Miami Trace, 6-3, 175, Jr.; RB: Zane Wittekind, Marietta, 5-11, 180, Sr.; Cade Wolford, Jackson, 5-10, 190, Sr.; Nolan Johnson, Jackson, 6-2, 205, Jr.; Asher LeBeau, Miami Trace, 5-11, 170, Sr.; Austin Barrett, Hillsboro, 5-11, 194, Sr.; Alex Pero, Athens, 5-8, 180, Jr.; PK: Ethan Crabtree, Jackson, 6-2, 180, Sr.

First Team DEFENSE

LB: Drew Wiley, Jackson, 5-10, 200, Sr.; Brady Wharton, Athens, 5-10, 185, Jr.; DB: Junior Smith, Marietta, 6-0, 175, Sr.

Offensive Player of the Year

Cade Wolford, Jackson

Defensive Player of the Year

Drew Wiley, Jackson

Lineman of the Year

Jake Allen, Jackson

Coach of the Year

Andy Hall, Jackson

Special Mention

Kobe Alexander, Marietta; Teddy Bauer, Marietta; Elyjah Lieras-Kelley, Marietta; Evan Lake, Chillicothe; Jacob Johnson, Circleville; Ryan Seimetz, Jackson; Tucker Williams, Jackson; Brady Sheets, Miami Trace; Nick Farrens, Miami Trace; Nic Burns, Hillsboro; Ayden Clemons, Hillsboro; Wylie Anderson, Athens; Leo Martin, Athens; Seth Hart, Athens

* * *

Division 4

First Team OFFENSE

TE: Camden Redd, Logan Elm, 6-5, 235, Sr.; WR: Tanner Pepper, Vincent Warren, 6-0, 182, So.; Kenyon Franklin, Gallia Academy, 6-1, 200, Sr.; Blake Hoops, Unioto, 6-1, 200, Jr.; Kody Swords, Waverly, 6-1, 175, Jr.; A.J. Winders, Sheridan, 6-1, 175, Sr.; OL: Steven Davis, Gallia Academy, 6-0, 190, Sr.; Jordan Perkins, Unioto, 6-5, 230, Sr.; Colton Eplin, Logan Elm, 6-1, 210, Sr.; Ashton Allman, Vinton County, 6-2, 275, Sr.; Gunnar George, Fairfield Union, 6-2, 225, Sr.; Nate Welsh, Waverly, 6-3, 240, Sr.; Cole Davis, Sheridan, 6-1, 245, Sr.; QB: Jacob Sealey, Vincent Warren, 5-10, 178, Jr.; Newton Hoops, Unioto, 6-1, 210, Sr.; Aaron Walters, Logan Elm, 6-0, 185, Jr.; Parker Shonborn, Vinton County, 6-0, 180, Sr.; Caden Sheridan, Thornville Sheridan, 5-11, 200, Sr.; RB: Hudson Shamblin, Gallia Academy, 6-0, 185, Sr.; Landon Thompson, Logan Elm, 5-10, 180, Sr.; Garrett Brown, Vinton County, 6-1, 215, Sr.; Owen Ruff, Fairfield Union, 6-1, 205, Jr.; Andrew Potts, McClain, 6-1, 220, Sr.; Rocky Jones, Washington Court House, 5-8, 150, Jr.; Jase Hurd, Waverly, 5-8, 185, Sr.; All-Purpose: Hunter Shamblin, Gallia Academy, 5-11, 175, Sr.; Caden Cutright, Unioto, 5-10, 160, Jr.; Mason Coffman, Washington Court House, 5-10, 175, Sr.; PK: Lucas Hanes, Unioto, 6-0, 180, Sr.

First Team DEFENSE

LB: Cole Hines, Gallia Academy, 5-8, 180, Sr.; Bryce Perkins, Logan Elm, 5-9, 180, Jr.; Owen Hire, Vinton County, 6-2, 220, Sr.; Kaden Penwell, McClain, 6-0, 180, Sr.; Cade Sponcil, McClain, 6-0, 215, Sr.; Quinton Hurd, Waverly, 6-3, 205, Sr.; Shawn Griffey, Sheridan, 6-3, 220, Jr.; DB: Hunter Clark, Fairfield Union, 5-11, 170, Jr.; Justin Munyan, Sheridan, 6-1, 195, Sr.; P: Ashton Crace, Unioto, 6-0, 170, Sr.; Gavin Coffman, Washington Court House, 5-9, 145, Jr.

Offensive Player of the Year

Newton Hoops, Unioto

Defensive Player of the Year

Cole Hines, Gallia Academy

Lineman of the Year

Cole Davis, Sheridan

Coaches of the Year

Terry Holbert, Logan Elm; T.J. Carper, Vinton County; Matt Hoops, Unioto

Special Mention

Eugene Pahl, Vincent Warren; Joey Darnbrough, Gallia Academy; Will Fleck, Unioto; Ethan Summar, Unioto; Carson Summers, Logan Elm; Ian Roese, Logan Elm; Eli Potter, Vinton County; Reagan Newsome, Vinton County; Kyle Wolfe, Fairfield Union; Isaiah Saleh, Fairfield Union; Jayden Allison, McClain; Max Eikenberry, McClain; Isaiah Haithcock, Washington Court House; Ian Rogers-Wright, Washington Court House; Mason Pollard, Waverly; Jack Robinette, Sheridan

* * *

Division 5

First Team OFFENSE

WR: Aaden Dunn, Zane Trace, 5-10, 170, Jr.; Trent Walters, Westfall, 5-8, 155, Sr.; Braden Schreck, Ironton, 6-2, 185, Jr.; Brycen Hunt, Fairland, 6-1, 170, Sr.; Brayden Hanshaw, South Point, 6-2, 175, Jr.; Brent McGuire, Piketon, 6-3, 180, Sr.; Jerek Braglin, New Lexington, 6-3, 165, Sr.; Devon Lattimore, Wheelersburg, 6-1, 155, Sr.; OL: J.T. Jenkins, Zane Trace, 6-2, 275, Sr.; Noah Patterson, Ironton, 6-3, 285, Sr.; Gabe Lamerson, Piketon, 6-3, 270, Sr.; Leo Poxes, Portsmouth, 6-0, 280, Sr.; Kade Woods, Portsmouth West, 6-1, 260, Jr.; Cole Estep, Wheelersburg, 6-5, 255, Sr.; QB: Bryce Wickline, Westfall, 6-0, 185, Sr.; Griffin Cleland, Meigs, 5-9, 170, Sr.; Bailey Thacker, Ironton, 6-3, 210, Sr.; Peyton Jackson, Fairland, 5-11, 180, Sr.; RB: Blake Phillips, Zane Trace, 5-9, 205, Sr.; Zayne Williams, Ironton, 5-9, 200, So.; Blaine Freeman, South Point, 5-9, 190, Jr.; Camron Shockley, Chesapeake, 5-7, 145, Sr.; Jeffrey Pica, Minford, 5-9, 210, Sr.; Chase Heiland, Portsmouth, 5-9, 183, Jr.; Mason Parker, Portsmouth West, 5-11, 192, Jr.; All-Purpose: Shaun Terry, Ironton, 5-10, 175, Jr.; Eli Wilburn, South Point, 5-10, 160, Sr.; Jeffery Bishop, Portsmouth West, 5-11, 185, Sr.; Creed Warren, Wheelersburg, 5-9, 160, Sr.; PK: Zach Roth, Portsmouth, 5-10, 168, Sr.; Jack Holbrook, Portsmouth West, 5-9, 175, Sr.; Connor Estep, Wheelersburg, 5-11, 160, Sr.

First Team DEFENSE

DL: Spencer Brower, Zane Trace, 6-1, 220, Sr.; Aiden Layne, Ironton, 6-1, 240, Jr.; Jack Wright, New Lexington, 6-0, 200, Sr.; Cole Windsor, Portsmouth West, 5-9, 180, Sr.; Cody Risner, Wheelersburg, 6-4, 205, Sr.; LB: Aris Pittman, Ironton, 6-2, 190, Sr.; Quentin Cremeans, Fairland, 6-1, 215, Jr.; Ryan Dixon, Fairland, 6-1, 225, Sr.; Zane Brownfield, Piketon, 5-8, 180, Sr.; Carter Runyon, McDermott Northwest, 6-4, 185, Jr.; Noah Livingston, Portsmouth, 6-2, 200, Sr.; Jake Darling, Wheelersburg, 5-9, 185, Sr.; DB: Garrett Spence, Fairland, 6-1, 175, Sr.; Drew Plantz, Chesapeake, 5-7, 140, Jr.; Bentley Hanson, New Lexington, 5-10, 150, Jr.; Chase Dumolt, New Lexington, 6-1, 170, Sr.; Kale Faught, Wellston, 6-2, 180, Jr.

Offensive Co-Players of the Year

Shaun Terry, Ironton; Peyton Jackson, Fairland

Defensive Player of the Year

Jake Darling, Wheelersburg

Lineman of the Year

Noah Patterson, Ironton

Coach of the Year

Dylan Wears, Zane Trace

Special Mention

Brice Johnson, Zane Trace; Gary Truance, River Valley; Conlee Burnem, Meigs; Austin Bump, Ironton; Josh Johnson, Ironton, Jesse Copas, Ironton; Bowen Gossett, Ironton; Tristan Dailey, Fairland; Jack Hayden, Fairland; Christian Collins, Fairland; Anthony Burks, South Point; Gage Chapman, South Point; Garrett Napier, Chesapeake; Buddy Wilson, Piketon; Luke Gullion, Piketon; Jordan Schulz, Alexander; Brody Montgomery, Alexander; Isaiah Stephens, New Lexington; Connor Lintz, McDermott Northwest; Jake Brown, McDermott Northwest; Owen Blaine, Minford; Peyton Caudill, Minford; Mason Book, Minford; Trevin Brooks, Portsmouth; Jakob Tipton, Portsmouth West; Cole Tipton, Portsmouth West; Landon Hutchinson, Wheelersburg; Kenyon Evans, Wheelersburg; Hunter Collins, Wellston; Seth Lambert, Wellston; Bennett Jadrnicek, Wellston

* * *

Division 6

First Team OFFENSE

WR: Gage Cheadle, Chillicothe Southeastern, 6-0, 180, Sr.; Carson Free, Paint Valley, 6-4, 195, Jr.; Alec Thompson, Nelsonville-York, 5-11, 160, So.; Christian Browning, Crooksville, 5-8, 145, Jr.; OL: Peyton Bell, Paint Valley, 6-4, 290, Sr.; Daniel Medinger, Rock Hill, 6-4, 265, So.; Brett Klaiber, Coal Grove, 6-3, 275, Sr.; QB: Lucas King, Adena, 6-4, 200, So.; RB: Gabe McNeil, Lucasville Valley, 5-10, 165, So.; Braylon Robertson, Paint Valley, 5-8, 215, Jr.; Levi Jiles, Rock Hill, 5-11, 190, Sr.; Kaden Murphy, Coal Grove, 5-8, 165, So.; Xavier Cunningham, Glouster Trimble, 5-10, 150, Sr.

First Team DEFENSE

DL: Tristan Wood, Lucasville Valley, 6-2, 205, Jr.; Hunter Freeman, Paint Valley, 6-2, 250, Sr.; Caeleb Layton, Nelsonville-York, 6-3, 190, So.; Reiston Richards, Nelsonville-York, 5-10, 160, Sr.; LB: Morgan Breniser, Huntington, 6-1, 185, Sr.; Colton Yoakum, Paint Valley, 6-0, 220, Jr.; Mason Hart, Glouster Trimble, 5-10, 170, Jr.; Gavin Richards, Nelsonville-York, 5-8, 170, Sr.; DB: Anthony Stamper, 5-10, 165, Jr.; Devin Bloomfield, Coal Grove, 5-10, 170, Sr.; Braylin Shutts, Glouster Trimble, 5-9, 145, Sr.; Landen Inman, Nelsonville-York, 5-10, 160, Jr.; P: Brady Cottrell, Crooksville, 6-0, 210, Sr.; Jaekyn Ridout, Lucasville Valley, 5-10, 165, Jr.

Offensive Player of the Year

Braylon Robertson, Paint Valley

Defensive Player of the Year

Gavin Richards, Nelsonville-York

Lineman of the Year

Peyton Bell, Paint Valley

Coach of the Year

Corey Dye, Paint Valley

Special Mention

Eddie Abele, Oak Hill; Andy Meldick, Oak Hill; Junior Bass, Belpre; Joey Pfifer, Chillicothe Southeastern; Jackson Hicks, Adena; D.J. Crocker, Huntington; Preston Fauber, Paint Valley; Caleb Saunders, Paint Valley; Chase Blevins, Rock Hill; Chase Sizemore, Rock Hill; Joey Scarberry, Coal Grove; Caden Turner, Coal Grove; Chase Patton, Glouster Trimble; Cole Wright, Glouster Trimble; Makhi Williams, Nelsonville-York; Tommy Mitchell, Nelsonville-York; Daniel Chapman, Crooksville

* * *

Division 7

First Team OFFENSE

TE: Max Roberts, Waterford, 6-1, 185, Jr.; WR: Caden McDougle, Waterford, 6-1, 175, Sr.; Jace White, Beaver Eastern, 6-0, 165, Sr.; Luke Cassidy, Portsmouth Notre Dame, 6-1, 175, So.; OL: James Sheets, South Gallia, 6-3, 285, Jr.; Rohwan Gilmore, Reedsville Eastern, 6-3, 260, Jr.; Brewer Tomlison, Beaver Eastern, 6-2, 270, So.; Jake Edwards, Portsmouth Notre Dame, 6-2, 235, Sr.; QB: Josiah Smith, Racine Southern, 6-0, 190, Sr.; Logan Doughty, Corning Miller, 6-2, 160, Jr.; Ethan Kingrey, Portsmouth Notre Dame, 6-1, 185, So.; RB: Will Jones, Symmes Valley, 6-3, 175, Jr.; Layne Wright, South Gallia, 6-1, 185, So.; Rylee Barrett, Reedsville Eastern, 5-9, 175, Sr.; Gavan Smith, Reedsville Eastern, 5-10, 185, Jr.; Zander Bice, Corning Miller, 5-8, 175, So.; Landyn Reinsmith, Beaver Eastern, 6-0, 190, Sr.; Norris McKinley, Sciotoville East, 5-11, 175, Sr.; Jordan Davis, Portsmouth Notre Dame, 5-6, 180, Sr.; All-Purpose: Dylan Morton, Beaver Eastern, 6-0, 230, Sr.; PK: Corey Elson, Corning Miller, 5-9, 160, Sr.

First Team DEFENSE

DL: Jase Miller, Waterford, 6-4, 240, Sr.; LB: Colten Jones, Waterford, 5-9, 170, Jr.; LB: Caiden Mount, Symmes Valley, 5-9, 195, Jr.; E.J. Siders, South Gallia, 6-0, 185, Sr.; Brandon Oldaker, Reedsville Eastern, 6-4, 253, Sr.; DB: Brycen Stanley, South Gallia, 5-11, 175, Sr.; Gavin Murphy, Reedsville Eastern, 6-3, 193, Jr.; Tyler Hill, Reedsville Eastern, 5-9, 160, Jr.; Teagan Werner, Beaver Eastern, 5-9, 150, Sr.

Offensive Player of the Year

Dylan Morton, Beaver Eastern

Defensive Player of the Year

Brandon Oldaker, Reedsville Eastern

Lineman of the Year

Brewer Tomlison, Beaver Eastern

Coach of the Year

Scott Tomlison, Beaver Eastern

Special Mention

Jud Cooper, Waterford; Hayden Jones, Waterford; Braxton Conschafsky, Franklin Furnace Green; Brayden Otto, Racine Southern; Derek Griffith, Racine Southern; Waylon Waugh, South Gallia; Tanner Sanders, South Gallia; Cooper Barnett, Reedsville Eastern; Brady Rockhold, Reedsville Eastern; Conner Kaido, Corning Miller; Wyatt Porter, Corning Miller; Braylon Lamerson, Beaver Eastern; Ethan Satterfield, Beaver Eastern; Dylan Fitzgerald, Sciotoville East; Cam Justice, Sciotoville East; Myles Phillips, Portsmouth Notre Dame; Bryce McGraw, Portsmouth Notre Dame; Ronnie Elam, Manchester