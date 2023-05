East High School graduation to be held May 13, 2023

The class speakers for the ceremonies on May 13 at 11 a.m. (back up date May 14) are Austin Baughman, Valedictorian and Journey Pelfrey – Salutatorian.

The 2023 Graduates are listed below.

Tyell Baker

Austin Baughman – Valedictorian

Kelsie Binion

Nathan Corbin

Savannah Dingess

Jordan Eldred

Victoria Everhart

William Hamm

Karisa Holsinger

Keagan Jackson

Marcus Kimball

Shyanna Lewis

Clayton Madden

Caiden Maddix

Jaylen Mayhew

Elijah Mcshane-Lopez

Kenneth Mershon

James Monroe

Alexander Montgomery

Chance Morris

Sierra Mountjoy

Journey Pelfrey – Salutatorian

Landehn Pernell

Brooklyn Price

Ethan Rase

Evan Shaffer

Alaska Taylor