2021 SOC, OVC baseball & softball records (As of 4/11)

Note: Team records are organized by record in conference play based on winning percentage. Any corrections? Email to jsmith@aimmediamidwest.com or pboggs@aimmediamidwest.com

BASEBALL

SOC II

Minford 6-2 (5-1 SOC)

Wheelersburg 8-2 (4-1 SOC)

Waverly 5-2 (4-1 SOC)

Valley 5-3 (4-1 SOC)

Oak Hill 4-4 (2-3 SOC)

South Webster 4-5 (2-3 SOC)

West 4-5 (1-4 SOC)

Northwest 2-7 (1-4 SOC)

Eastern 2-5 (0-5 SOC)

SOC I

Clay 6-2 (3-0 SOC)

Ironton St. Joe 4-1 (2-0 SOC)

Notre Dame 6-1 (2-1 SOC)

Symmes Valley 6-1 (3-1 SOC)

Green 2-6 (2-2 SOC)

East 0-6 (0-3 SOC)

Western 0-8 (0-5 SOC)

OVC

Fairland 5-2 (3-0 OVC)

Portsmouth 5-1 (2-1 OVC)

Ironton 5-3 (2-1 OVC)

Rock Hill 5-4 (2-1 OVC)

Chesapeake 1-3 (1-2 OVC)

Gallia Academy 1-4 (1-2 OVC)

Coal Grove 0-5 (0-3 OVC)

South Point 1-7 (0-3 OVC)

SOFTBALL

SOC II

Wheelersburg 6-0 (4-0 SOC)

Waverly 5-0 (4-0 SOC)

South Webster 4-0 (2-0 SOC)

Northwest 3-8 (3-2 SOC)

Minford 3-3 (2-2 SOC)

Valley 4-3 (1-3 SOC)

Oak Hill 1-5 (1-3 SOC)

West 4-6 (1-4 SOC)

Eastern 1-3 (0-4 SOC)

SOC I

Notre Dame 7-0 (3-0 SOC)

Clay 6-2 (3-0 SOC)

Green 5-4 (3-1 SOC)

Symmes Valley 9-4 (2-2 SOC)

New Boston 0-1 (0-1 SOC)

East 0-4 (0-3 SOC)

Western 1-8 (0-4 SOC)

OVC

Portsmouth 8-3 (3-0 OVC)

Ironton 8-0 (2-0 OVC)

Gallia Academy 4-0 (2-0 OVC)

Coal Grove 6-2 (2-1 OVC)

Rock Hill 3-3 (1-2 OVC)

Fairland 0-5 (0-2 OVC)

South Point 0-5 (0-2 OVC)

Chesapeake 0-4 (0-3 OVC)

The Portsmouth Lady Trojans will face two unbeaten opponents in the coming week — an OVC road trip versus Ironton on Monday and hosting Notre Dame on Thursday in non-league play.