Portsmouth City School District’s honor roll

Portsmouth City School District — First nine weeks honor roll -2019-2020 school year:
Portsmouth High School
All A Honor Roll: Grade 12: Jonathan Adams, Julian Arnett, Cassidy Bianco, Patrice Carter, Anya Chatman, Abbigail Dunn, Brady Fannin, Alexis Franklin, Dorian Frye, Christina Gray, Faith Hardin, Christopher Humble, Layla Kegg, Sarah Lemaster, Aaron Lewis, Jenna Livingston, Breanna Malone, Hanah Martin, Kiersten McNutt, Kaleb Mehaffey, John Nelson, Corrine Parker, Allyssia Parsons, Jaylin Pearsall, Eric Purdy, Jaiden Rickett, Tanner Riley, Luke Rodbell, Savannah Rogers, Alainnah Scott, August Shoemaker, Jayla St. John, Courtney Stotridge, Sheridan Sutherland, Taliyah Taylor, Carly Tener, Kendra Waddell, Bryce Wallace, Jack Workman, Darla Zeller. Grade 11: Scarlett Caudill, Megan Conley, Aiden Donges, Samuel Finn, Matthew Kirkendall, Cheyenne Lyon, Virletta Perry, Torrie Woodrow. Grade 10: Dante Barrett, Mahkaila Bivens, Mekhi Blair, Donavon Carr, Ella Gullett, Amare Johnson, Andrew Roe, Alonso Salinas, Daewin Spence, Josie Stump, Sydney Tackett. Grade 9: Paiton Blevins, Katie Born, Kennedy Bowling, Jake Carter, Elijah Carver, Andea Chalfan, Tyler Duncan, Kiara Euton, Joshua Haney, Sydney Johnson, Bradley Liddle, Curbee Morris, Abigail Mullins, Reade Pendleton, Gracie Scarberry, Madison Scharbrough, Gage Skidmore, Whitney Thuma, Nicole Tipman, Sharon Torres, Jaelyn Velazquez Flores, Roy Winn, Nevaeh Wood.
A Average Honor Roll: Grade 12: Jairemiah Brown, Keri Callihan, Josiah Carver, Sydney Chabot, Nathaniel Dickey, Shaderick Duckett, Shelia Hibbard, Nicholas Hileman, Nicolas Howell, Hannah Hughes Hickman, Gracie James, Amber Lewis, Austin McKenzie, Kyle Mehaffey, Cassidy Potts, Madison Rawlins, Kaleigh Woodrow. Grade 11: Lauren Albrecht, Robyn Benedek, Skylar Boehm, Mylan Brown, Sierra Callihan, Mikai Dixon, Michael Duncan, Maisy Green, Whitney Greene, William Hammond, Jaylin Harris, Emily Holsinger, Christian Keys, Shaya Kidder, Chloe Minton, Tori Phillips, Skila Richards, Kieryn Robinson, Veronica Russo, Rex Smith, Hannah Thurman, Allison Torres, Zachary Ward, Autumn Wright. Grade 10: Alia Boehm, Kaliya Cunning, Brianna Dorsey, Caleb Guest, Franklin Harris, Cainen Jarrells, Kyndal Kearns, Shayla Kerns, Elijah Lard, Brandon Osborne, Madison Perry, Faith Phillips, Olivia Ramey, Malorie Speas, Laken Tackett, Nia Trinidad, Jessica Williams.
A Average Honor Roll (Continued): Grade 9: Taylor Corke, Bryson Craft, Malachi Dempsey, Amari Dooley, Austin Fithen, Beau Hammond, Nolan Heiland, Dalton Lasswell, Brycen Lewis, Joy Livingston, Tianna Lore-Prado, Shaye Lyon, Preston Mays, Skyler McKenzie, Hailey Peterman, Monalisa Poxes, Dallana Torres, Ethan Wallace, Jordan Ward, Kailyn Wilson.
A-B Honor Roll: Grade 12: Savannah Bowling, Brandon Clark, Dakotah Cook, Christopher Jenkins, Cameran Lisath, Tyler McCoy, Ty Pendleton, Seth Porter, Tanner Queen, Mason Shepherd. Grade 11: Gavin Begley, Terryann Blizzard, Kolton Crusan, Kaylee Donley, Amya Eley, Joanna Fraley, Elizabeth Guzman-Hipolito, Jana Horner, Miles Shipp, Andrew Smith, Aireyana Thurman. Grade 10: Gage Adams, Dariyonne Bryant, Alexis Collins, Conner Emnett, Tori Holsinger, Derick Kaltenbach, Niaobee Myrice, Jericha Nance, Aliyah Neal, Fearia Spencer, Arianna Thomas, Kaitlyn Veach, Trevor Wampler. Grade 9: Nasia Arnett, Kymaree Carter, Marissa Cunningham Luther, Ganon Higgins, Alena King, Vincent Lonardo, Kierston Reid, Nolan Renison.
B Honor Roll: Grade 12: Alisha Enyart, Matthew Fraulini, Mikaela Messer, Tyler Vest. Grade 11: Christopher Duff, Tanner Eckstein Cantrell, Reagan Grooms, Abigail Meyers, Jaquan Pearsall. Grade 10: Kayden Lattimore, Olivia Mucha, Joshua Ramey, Hannah Sanders, Natalie Scarberry, Xander Young. Grade 9: Timothy DeBord, Kimberly Gifford, Taliyah Gripper, Matthew Grizzell, Jossalynn Johnson, Caden Scott.
Portsmouth Junior High School
All A Honor Roll: Grade 8: Madison Ankrom, Maysa Calvin, Ayonna Carr, Paul Cooley, Piper Cunningham, Olivia Dickerson, Rylei Gifford, Caden Kearns, Deven Kilgore, Joshua Legg, Allyson Lewis, Tiffany Logan, Zachary Roth, Alyvia Waughtel. Grade 7: Ellie Albrecht, Lindsay Bryant, Karsyen Coyle, Gabriel Dickerson, Anthony Euton, McKynna Jarvis, Kaylin Johnson, Talia Monraga Fontes, Josefina Parker-Ortiz, Colin Perry, Jayla Pritchard, Britney Taylor.
A Average Honor Roll: Grade 8: Alexis Adams, Kaden Bear, Andrew Berry, Annabelle Burke, Cloe Caldwell, Skyla Hilliard, Kamryn Holbrook, Elizabeth Holsinger, Andrea Lott, Anna Lott, Emma Myers, Lexie Potts, Jermya Powell, Charles Putnam, Isaiah Ruiz Pedraza, Dean Scott, Christian Tyler, Kylie Underwood, Chance Wright. Grade 7: Adrionna Boyd, Isabella Clark, Brendon Frazier, Brandon Germann, Chase Heiland, Jocelyn Hill, Kyla Holbrook, Geremiah Perry, Luke Stine, Jase Storer, Alexander Taylor, Pagan Ward.
A-B Honor Roll: Grade 8: Landon Adkins, Brayden Barney, Maria Barradas, Levaughn Cobb, Skyler Dorsey, Zakary Guerrero, Jackson Hill, Haylie Howard, Kyra King Hurley, Joshua Kirkendall, Devon Lattimore, Isaiah Lewis, Noah Livingston, Sydney Meadows, Mason Owens, Elijah Perry, Jazzmarie Rosario, Andrew Stevens, Marcellus Woods, Chase Wright. Grade 7: Lukas Bradley, Amya Carr, Layla Collins, David Cromer, Brooklynn Curnutte, William Dunn, Taylan Edwards, Emily Euton, Damairus Froe, Preston Krebbs, Mekhia Lampkins, Cameron Phillips, Logan Ratcliff, Brilyn Robinson, Shaiden Shortridge, Kira Simpson, Makayla Snyder, Cavionn Tanner.
B Honor Roll: Grade 8: Endiya Aubry, Jaylynne Branham, Reagan Cartee, Jesua Esquivel-Beltran, Charity Harris, Dominic Horner, Michael Jones, Natayle McGuire, Blake Ruggles, Gage Sowards, Kaden Wood. Grade 7: Gerrica Bland, Bryce Borders, Madison Bowling, Nikolas Copley, Tyana Gadd, Treven Hagler, Alex Horner, Alexander Howard, Kathryn Lute, Francisca Poxes, Annabelle Reyes, Keyaira Taylor, Joshua Williams.
Portsmouth Elementary School
All A Honor Roll: Grade 6: Sienna Allen, Katherine Ankrom, Erica Barton, Aiden Begley, Donavon Galloway, Karleen Galloway, Joanna Li, Chloee Morris, Jacob Roth, Bailey Waughtel. Grade 5: Averi Bravo, Emily Charles, Dace Click, Reid Click, Nelson Galvan, Silas Horner, Lauren McGraw, Ava Mills, Maxwell Newsome, Torianna Richardson, Elena Vetter. Grade 4: Salem Allen, Reagan Bowling, Katherine Burke, Cedric Davis, Jymira Fisher, Delylah Hickman, Shanon Marcum, Skaylin Mays, Cicely Parker, Evelyn Porter, Airyn Shabazz, Sophia Williams. Grade 3: Mikael Berger, Mia Bolden, Aliyah Carter, Abigail Charles, Madeline Charles, Adalyn Collins, Avalei Ehrhart, Candice Eldridge, Nayeli Flores Najera, Mackenzie Johnson, Bruce Kalb, David Covarrubias Rosas, Kyleigh Scott, Nalleli Torres Reyes, Abril Velazquez Flores, Paisley Wellington, Owen Wells, Abigail Whitt.
A Average Honor Roll: Grade 6: Addison Boyd, Piper Brodess, Katelynn Callihan, Braxton Carr, Jonathan Carter, Diana Castle, Kylee Dixon, Kaynan Frye, Sophie Lockhart, Quinten Logan, Landon Malone, Bridget Mathers, Kailin Mays, Emma McKenzie, Jayden McKenzie, Norrissa McKinley, Maddison Piwinski, Myah Smith, Rikki Smith, Dae’Quan Woods, Phoenix Young. Grade 5: Gary Alexander, Arika Applegate, Miabella Arroyo, Haidon Blevins, Gabriel Brannan, Hayven Carter, Jacob Colley, Jerica Connally, Lisek Esquival-Beltran, Matthew Franklin, Daushod Froe, Jaevione Henderson, Kailyn James, Ava Johnson, Jace Leonard, Kollyn Michael, Devon Myrtle, Analicia Ortiz, Jemarkus Parker, Kalyn Parker, Fernando Poxes, Kyleigh Raike, Wyatt Taylor, Yarel Tecan, Casey Tener, Corey Williams, Carley Womack.
A Average Honor Roll (Continued): Grade 4: Riley Allen, Joshua Boggs, Braiden Burchett, Aleigha Chapman, Kymber Collier, Kerstin Collins, Layla Dawes, Selena Day, Vivienne Duncan, Jennifer Flores, Dashiya Froe, Caitlyn Galloway, Lindsey Gifford, Carson Greene, Marlee Hannah, Abigail Heater, Kadence Jordan, Sarah King, Preston Kitchen, Charlie Lemon, McKinzee Mills, Arienette Moore Doyle, Sofia Morales, Kyle Neal, Alexis Newman, Valerie Padgett, Gabriel Pate, Carlee Reynolds, Josie Rogers, Eli Roth, Timothy Ruggles, Ian Tanner, Easton Thuma, Jazmyn Washington, Kailynn Wiedbrauk, Avianna Worthington, Sarenity Wright. Grade 3: Zoey Akers, Hayden Anderson, Mekhi Berry, Jerris Carter, Josalyn Church, Amber Cole, Ryan Cook, Mason Cox, Makiah Cunningham, Riley Derifield, Jeremiah Evans, Kevin Gonzales Monraga, O’Ryan Graybell, Kamaria Henderson, Matthew Hickman, Whitney Hicks, Liam Livingston, Bryson Mayle, Braydyn Metcalf, Jordyn Mills, Hector Miron Monrraga, Makiyah Moore McGinnis, Tamaja Moore, Devon Noel, Trenton O’Neil, Kenee Parker, Amelia Pate, Hayden Pine, Kimberly Ratcliff, Isabella Rawlins, Aubreighanna Richardson, Drake Rigsbee, Maximus Rosario, Javion Simpson, Arianna Sissel, Alexandria Sowards Bentley Spears, Aila Wallington, Evanie Wampler McKinley, Olivia Wells, Angel Wiley, Izaiah Woodruff.
A-B Honor Roll: Grade 6: Heather Batchelor, Cena Binder, Johnathan Church, Charles Fletcher, Miley Kuntz-Fontes, Francisca Reyes, Lillith Simmering. Grade 5: Braxdon Crabtree, Abbigail Dunlap, Arren Gold, Braxton Jones, Nicholas Justice, Manuel Lofton, Christopher Matthews, Brody McKenzie, Leann Reynolds, Akierah Wood, Akeira Woods. Grade 4: Joe Greene, David Grizzell, Jacob Harmon, Kaylee Mercer, Alia Morgan, Cole Morgan, Emaleigh Pence, Adreeona Phipps, Khira Pine, Frederico Poxes, Jazmine Prater, Paris Rodriguez, Braydon Snyder, Angeleah Stephens, Carter Taylor. Grade 3: Brandon Burchett, Alex Clark, Tristan Corke, Ashley Dotson, Anneriss Elswic, Bryson Farney, Keaton Ferguson-Goodman, Jovani Garcia, Vincent Gold, Tiana Henderson, Brooklyn Johnson, Esabella King, Melia Leadingham, Alejandro Martinez, Mario Monrraga Landa, Hobie Morman, Eriyianna Richardson, Brezlyn Scarberry, Kolton Shepherd, Hallie Sparks, Donnell Stockley, Jaxon Thuma, Ishia Vasquez, Arionna West, Lilian West, Kyla Yinger.
B Honor Roll: Grade 6: Michael Agular, Heric Barradas, Paige Biars, Caleigh Blower, Madison Borders, Abigail Charles, Alia Dooley, Grace Galloway, Wesley Gifford, Kingston Harris, Antonio Lore-Prado, Anikin Malone, Brody Monrraga, December Montgomery, Brayden Mullins, Kiley Pate, Diego Scott Quiahua, Wyatt Skidmore, Bruce Tackett, Shy’ah Taylor. Grade 5: Cruz Arroyo, Haley Blevins, Susan Carr, Adrian Chen, Shianna Coon, Abilynn Mullins, Seaira Perry, John Potters, Meranda Redmond, Bryanna Shannon, Ezra Taylor, Alisha Tumbleson, Kaylee VanDeusen, Izaiah White, Camron Williams, Miquel Wilson. Grade 4: Lanie Adams, Bryceton Christian, Donnie Church, Mark Crawford, Karma Hall, Mylee Hileman, Jakaria Kearns, Lexi Kilgore, Alexandria King, Lucas Kinnison, Kaidence Leib, Tanya McDowell, Abigale Norris, Braden Smith, Serenity Snook, Stephanie Thacker.
B Honor Roll (Continued): Grade 3: Toby Brinegar, Kallib Cook, Bayleigh Gibson, Eli Hurn, Jesslynn Messer, Tatum Nuckols, Madison Price, Demarcus Robinson, Tyson Sanders, Kylon Spears, Amirrialyn Taylor, Danelle Thomas.
East Portsmouth Elementary School
All A Honor Roll: Grade 5: Carson Lewis, Gary Perry. Grade 3: Athena Arms, Landon Clark, Callie Cooper, Emily Feltner, Aiden Johnson, Violet Marshall, Aiden McAlister, KeLa Moore, Jaidyn Pollitt.
A Average Honor Roll: Grade 6: Elijah Adams, Mackenzie Childress, Tyreke Lewis, Ariauna Martin, Serinity McCoy, Sean Sewell. Grade 5: Erin Conley, Maliyah Feltner, Levi Fletcher, Leon McKinney, Bethany O’Brien, Craig O’Bryan, Jeffrey Scott, Logan Thurman. Grade 4: Jaydan Barry, Jason Etterling, Brianna O’Bryan. Grade 3: Johnny Conley, Trenton Francis, Michael Greathouse, Bailey Hampton, Adreanah Lutz, Haylee Riffe, Elizabeth Soard.
A-B Average Honor Roll: Grade 6: Madison Boren, Jeremy Mosley. Grade 5: Jasmine Bell, Troy Pollard. Grade 4: Colyn Goode. Grade 3: Jesse Carver.
B Honor Roll: Grade 6: Kadence Conschafsky, Allen Johnson, Anna Lampkin, Kierstyn Michael, Dalton Tibbs, Haydn Young. Grade 5: Maya Rosales. Grade 4: Brilynn Boldman, Joshua McAlister, Bobbie Sewell, Katelyn Snyder, Blake Vanmeter. Grade 3: Beau Brown, Maesyn Hatfield.
Valley High School Honor Roll – First Nine Weeks 2019-2020
Senior Class
All A’s: Aaliyah Browning, Michigan Cochran, Alabama Cutler, Ethan George, Connor Fell, Karrie
Jarrells, Caitlin Marsh, Alex Morris, Cameron Phillips, Evie Phillips, Allison Price, Tessa Riffe, Isaac
Slack, Rylie Smith, McKensie Spencer, Megan Turner
A’s & B’s: Tre Bratchett, A’aliyah Brown, Brooklyn Buckle, Bre Call, Karsyn Conaway, Regan
Conley, Gabriella Egbert, Caitlyn Fell, Brooke Hill, Abigail Howard, Christian Lewis, Kayden Mollette,
Hutson Oyer, Amelia Slone, Lacey Stevens, Gwenyth Thompson, Wyatt Tubb, Jacob Ward, Haley
Williams, Katie Wood, Mason Zaler
Junior Class
All A’s: Ryleigh Adkins, Addison Copley, Tory Donini, Emma Gahm, Daegen Glover, Jacob LeBrun,
Gail Montgomery, Rylee Morrow, Gabe Stevens, Haylee Stone, Blake Wood
A’s & B’s: Andrew Andronis, Ryan Benjamin, Nick Bowles, Natalie Buckle, Erica Cade, Maci Clark,
Olivia Greer, Libbey Higginbotham, Wesley Holbrook, A.J. Johnson, Caitlin Kennard, Nick Mowery,
Keylee Robinson, Kelsey Tackett, Erica White
Sophomore Class
All A’s: Sophia Carter, J.J. Cooper, McKenna Dunham, Anna Marie Elliott, Emma Fitch, Marisa
Howard, Rylee Johnson, Landon Jones, Tracy Lewis, Anna Stevens, Reuben Thayer
A’s & B’s: Sarina Allie, Emma Bentley, Emily Blanton, Robbie Briggs, Taylor Cunningham, Isaiah
Delotell, Kyle Glispie, Aaron Fannin, Taylor Hunnicutt, Blake Kidd, Riley Lewis, Tyler Longmire,
Tucker Merritt, Kellyn Mollette, Chase Morrow, B.J. Newton, David Petry, Grace Phipps, Chase Ruby,
Chuck Rumer, Macy Skaggs, Bryce Stuart, Haley Whitt, Lexi Whitt
Freshman Class
All A’s: George Arnett, Lucie Ashkettle, M.J. Basham, Elizabeth Brown, Colten Buckle, Harley Clark,
Lakota Davis, Jayden Duncan, Jacob Meeker, Ty Perkins, Hannah Pollard, T.K. Sparks
A’s & B’s: Kason Bauer, Mason DeAtley, Hunter Edwards, Kaleb Elmore, Andrew Essman, Kendal
Farley, Bella Fultz, Bryce Greene, Callie Lansing, Braden McCutcheon, Carter Munion-Nickel, Justin
Moore, Annabelle Sherman, Abby Webb