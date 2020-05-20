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Portsmouth High School Class Salutatorian - Gus Shoemaker

Portsmouth High School Class Salutatorian - Gus Shoemaker


Courtesy Photos

Portsmouth High School Class Valedictorian - Kathryn Shay Davis


Courtesy Photos

Portsmouth City High School Graduation Class of 2020:

Jaiden Ashleawna Rickett – Class President

Kathryn Shay Davis – Class Valedictorian

August D. Shoemaker – Class Salutatorian

Jonathan Lee Adams

Shane D. Adkins

Julian Arnett

Jacqueline Nichole Bautista

Cassidy Nicole Bianco

Brandon Walter Blizzard

Ethan Lane Boggs

Savannah Laikyn Bowling

James Richard Bowman

Bryson M. Boyd

Jairemiah Deiondez Brown

Lyric P. Brown

Keri Lynn Callihan

Megan Elizabeth Calvin

William Anzel Campbell, Jr.

Lexus Mikayla Carter

Patrice Nushae Lynn Carter

ÜOsÏah William Carver

Sydney G. Chabot

AnYa Simone Chatman

Brandon Gage Clark

Kiara Dawnielle Clark

Dakotah W. Cook

Elysia M. Copley-Lucas

KaDen Tavon Davis

Nathaniel E. M. Dickey

Shaderick Daven Duckett

Abbigail E. Dunn

Adaya L. Edwards

Alisha M. EnYart

Brady A. Fannin

Alexis Rose Franklin

Matthew M. Fraulini

Dorian Jobe Frye

Cameron L. Gosnell

Madison Jordan Grashel

Christina 1. Gray

Jada Greene-Howard

Amia Raye Gustafson

Aaliyah D. Hall

Faith Isabella Hardin

Matthew Harding

Shelia Marie Hibbard

Nicholas Allen Hileman

Nicolas Gacie Howell

Mahala Hughes

Hannah Lynne Hughes-Hickman

Christopher David Humble

Gracie Elizabeth James

Christopher Matthew Jenkins

Eugene Michael Johnson

Joey B. Johnson

Layla Reese Kegg

Donnie R. Lee II

Sarah Elizabeth Lemaster

Aaron Randall Lewis

Amber Marie Lewis

Cameran LaChe’ Lisath

Jenna Grace Livingston

Wesley Allen Lucas

Breanna Marie Malone

Hanah Elizabeth Martin

Brandon Leon May

Tyler Adam McCoy

Jaradon Aaron Taylor McGarey

Austin L. McKenzie

Kiersten Chenille McNutt

Kaleb Tyler Mehaffey

Kyle Braden Mehaffey

Mikaela Jaylen Messer

Eli Curtis Murphy-Johnson

John Hunter Landon Nelson

Corrine Grace Parker

Talyn J. Parker

Allyssia Sommar Parsons

Jaylin Nakia Pearsall

Ty M. Pendleton

Victoria L. Pennington

Seth A. Porter

Cassidy Lynn Potts

Christopher L. Pressley

Eric Lee Purdy

Tanner L. Queen

Madison Christine Rawlins

James Lee Reed

Ashanti Dayyana Richardson

Tanner William J. Riley

Katelyn Nicole Neal Roberts

Luke Graham Rodbell

Savannah Jo-Belle Rogers

Alainnah Nikole Scott

Alexis 1. Shepherd

Mason Daniel Shepherd

Brian Daniel Smith

Marissa Alaina Soto

Kohlin J. Spencer

Jayla Breeannah St. John

Courtney Haylin Stotridge

Sheridan SueAnn Sutherland

Katlynn Swim

Taliyah Hope Taylor

Carly Jo Tener

Daisha Nashae Tumbleson

Tyler Lee Vest

Kendra Nicole Waddell

Bryce Austin Wallace

Kaleigh Pauline Woodrow

Jack Cowan Workman

Victoria L. Wright

Darla Ku’uleialoha Zeller

Portsmouth High School Class Salutatorian – Gus Shoemaker
https://www.portsmouth-dailytimes.com/wp-content/uploads/sites/28/2020/05/web1_Gus-Shoemaker1.jpgPortsmouth High School Class Salutatorian – Gus Shoemaker Courtesy Photos

Portsmouth High School Class Valedictorian – Kathryn Shay Davis
https://www.portsmouth-dailytimes.com/wp-content/uploads/sites/28/2020/05/web1_Davis.jpgPortsmouth High School Class Valedictorian – Kathryn Shay Davis Courtesy Photos