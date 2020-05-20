Portsmouth City High School Graduation Class of 2020:
Jaiden Ashleawna Rickett – Class President
Kathryn Shay Davis – Class Valedictorian
August D. Shoemaker – Class Salutatorian
Jonathan Lee Adams
Shane D. Adkins
Julian Arnett
Jacqueline Nichole Bautista
Cassidy Nicole Bianco
Brandon Walter Blizzard
Ethan Lane Boggs
Savannah Laikyn Bowling
James Richard Bowman
Bryson M. Boyd
Jairemiah Deiondez Brown
Lyric P. Brown
Keri Lynn Callihan
Megan Elizabeth Calvin
William Anzel Campbell, Jr.
Lexus Mikayla Carter
Patrice Nushae Lynn Carter
ÜOsÏah William Carver
Sydney G. Chabot
AnYa Simone Chatman
Brandon Gage Clark
Kiara Dawnielle Clark
Dakotah W. Cook
Elysia M. Copley-Lucas
KaDen Tavon Davis
Nathaniel E. M. Dickey
Shaderick Daven Duckett
Abbigail E. Dunn
Adaya L. Edwards
Alisha M. EnYart
Brady A. Fannin
Alexis Rose Franklin
Matthew M. Fraulini
Dorian Jobe Frye
Cameron L. Gosnell
Madison Jordan Grashel
Christina 1. Gray
Jada Greene-Howard
Amia Raye Gustafson
Aaliyah D. Hall
Faith Isabella Hardin
Matthew Harding
Shelia Marie Hibbard
Nicholas Allen Hileman
Nicolas Gacie Howell
Mahala Hughes
Hannah Lynne Hughes-Hickman
Christopher David Humble
Gracie Elizabeth James
Christopher Matthew Jenkins
Eugene Michael Johnson
Joey B. Johnson
Layla Reese Kegg
Donnie R. Lee II
Sarah Elizabeth Lemaster
Aaron Randall Lewis
Amber Marie Lewis
Cameran LaChe’ Lisath
Jenna Grace Livingston
Wesley Allen Lucas
Breanna Marie Malone
Hanah Elizabeth Martin
Brandon Leon May
Tyler Adam McCoy
Jaradon Aaron Taylor McGarey
Austin L. McKenzie
Kiersten Chenille McNutt
Kaleb Tyler Mehaffey
Kyle Braden Mehaffey
Mikaela Jaylen Messer
Eli Curtis Murphy-Johnson
John Hunter Landon Nelson
Corrine Grace Parker
Talyn J. Parker
Allyssia Sommar Parsons
Jaylin Nakia Pearsall
Ty M. Pendleton
Victoria L. Pennington
Seth A. Porter
Cassidy Lynn Potts
Christopher L. Pressley
Eric Lee Purdy
Tanner L. Queen
Madison Christine Rawlins
James Lee Reed
Ashanti Dayyana Richardson
Tanner William J. Riley
Katelyn Nicole Neal Roberts
Luke Graham Rodbell
Savannah Jo-Belle Rogers
Alainnah Nikole Scott
Alexis 1. Shepherd
Mason Daniel Shepherd
Brian Daniel Smith
Marissa Alaina Soto
Kohlin J. Spencer
Jayla Breeannah St. John
Courtney Haylin Stotridge
Sheridan SueAnn Sutherland
Katlynn Swim
Taliyah Hope Taylor
Carly Jo Tener
Daisha Nashae Tumbleson
Tyler Lee Vest
Kendra Nicole Waddell
Bryce Austin Wallace
Kaleigh Pauline Woodrow
Jack Cowan Workman
Victoria L. Wright
Darla Ku’uleialoha Zeller