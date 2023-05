Minford High School to hold graduation May 28

Congratulations to the 2023 graduating class, pending they meet all state requirements

The ceremony will be on May 28 at 2:00 p.m. in the high school gymnasium.

James Kurtis Adams, Addyson Reese Akers, Skylar Cade Allen, Juniper Sage Allen, Emma Grace Anderson, Chandler Dean Anderson, Johnothan Isaac Anderson, Brayden Cole Barker, Brasen Benjaman Lee Barton, Annabel Lee Belford, Cole William Borlan, Tyrell David Bragdon, Mychal Alana Brisker-Cron, Matthew Dylan Brooks, Jeffrey Doyle Chinn, Tyler Adam Comer, Zachary Thomas Comer, Adam Lewis Crank, Cole Crank, Larissa Lynn Crawford, Brooklynn Renee Creech, Dylan L. Dale, Marissa Diddle, Joseph Brendan Engle, Isabella Grace Fitch, Keith Alan Fitzpatrick, Lucy Sue Grashel, Trinity Lynn Greene, Trevor Michael Greer, Blake Todd Hammond, Christopher Patrick Hampton, Joseph Lee Hannah, Miah Willow Faith Helms, Megan Nicole Hickman, Clarence Klayton Mickeal Howard, Jeriah Cole Hunt, Matthew Cletus Justice, John Harvey Kerr-Jennice Jr., Emily Jo Kinder, Mason Matthew Kline, Haley Jordan Knore, Natalie Marie Laber, Nolan Wayne Loar, Bradley James Lore, Jacob Alexander Lute, Kassandra Paige Martin, Noah Quinton Martin, Hannah Rae McCormick, Michael P. McCormick, Logan Douglas McLaughlin, Sydney Lyn Mougey, Isaac Andrew Napier, Charlie C. Neal, Jaiden Lee Nelson, Luke Alan Oakes, Brody Pack, Ethan Parker, Elizabeth Dawn Payne, Stephen Hunter Pendleton, Emma Shaylin Penix, Nathaniel Robert Pennington, Alec Harrison Philipps, Jason Hayden Phillips, Wyatt James Pierce, Amelia Ann Pitts, Nevaeh Reese Porter, Max Puckett, Aodhan Liam Queen, Luke Ryan Rader, Shelby Marie Rhoden, Sarah Jane Roberson, Michael Caiden Rose, Corwin Joseph Martin Sexton, Nickolas B. Shepherd, Jesymen Kyrah Smith, Tryston Malakai Suggs, Kalyn Makenzie Thacker, Barrett Chase Van Sickle, Hunter David Wallace-Buckle, Brayden Rourke Webb, Bailey Elijah White, Kailyn Breane Wilson, Mackenzie Danielle Withrow, Dakota Zavier Woods