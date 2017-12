Aqueduct Entries, Monday January 1st, 2018

1st-$50,000, , 3-Year-Olds , Six and One Half Furlongs

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Diamond Setter (L), 122 M. Franco 1-5-9 Mark Casse 9/2 2 Engineers Report (L), 122 I. Ortiz, Jr. 10-1-9 Rudy Rodriguez 10/1 3 Factor This (L), 122 D. Davis 1-2-12 Edward Barker 4/1 4 Monteleone (L), 122 E. Cancel 2-1-5 Wesley Ward 3/1 5 All Clear (L), 122 K. Carmouche 1-x-x Danny Gargan 6/5 6 Glennwood (L), 122 J. Rocco, Jr. 7-1-3 Erin Wilkinson 12/1

2nd-$55,000, Maiden Special Weight, 3-Year-Olds Fillies, One Mile

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Jurere (M), 120 J. Alvarado x-x-x Linda Rice 4/1 2 Lady Rozina (L), 120 J. Navarro 12-x-x Jeremiah Englehart 15/1 3 Forever Dreams (L), 120 A. Arroyo 3-6-2 Rachel Sells 6/1 4 Anne’s Song (L), 120 K. Carmouche 7-4-x Carlos Martin 12/1 5 Split Time (L), 120 I. Ortiz, Jr. 2-x-x Linda Rice 4/5 6 It’s My Catiecat (L), 115 L. Reyes 3-3-x Thomas Albertrani 5/1

3rd-$100,000, Stakes, 4-Year-Olds & Up Fillies and Mares, One Mile and One Eighth

Bay Ridge Stakes

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Holiday Disguise (L), 115 I. Ortiz, Jr. 1-1-1 Linda Rice 9/5 2 Riot Worthy (L), 115 M. Franco 5-2-4 Charlton Baker 9/2 3 Super Allison , 115 H. Diaz, Jr. 7-7-5 George Weaver 8/1 4 Frost Wise (L), 115 K. Carmouche 1-3-5 Michael Dilger 2/1 5 Frostie Anne (L), 115 T. McCarthy 1-1-5 Rudy Rodriguez 3/1

4th-$36,000, Claiming $25,000-$25,000, 4-Year-Olds & Up , One Mile

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Peculiar Sensation (L), 118 R. Hernandez 1-7-5 John Toscano, Jr. 8/1 2 Son of Oahu (L), 120 M. Franco 5-5-1 Mark Casse 5/1 3 Helical Spring (L), 118 J. Navarro 3-6-3 David Cannizzo 12/1 4 Spring Emperor (L), 123 K. Carmouche 1-7-8 James Ryerson 9/2 5 Conquest Expresso (L), 118 A. Arroyo 1-4-8 David Donk 3/1 6 Star Empire (L), 118 J. Rocco, Jr. 5-5-2 Abigail Adsit 10/1 7 Acoustic (L), 123 I. Ortiz, Jr. 2-8-4 Rudy Rodriguez 8/5

5th-$25,000, Claiming $12,500-$12,500, 4-Year-Olds & Up , Six and One Half Furlongs

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Dr Luber’s Kiss (L), 123 J. Navarro 5-4-7 Edward Barker 30/1 2 Blaze’n Prospector (L), 121 T. McCarthy 4-1-3 David Jacobson 3/1 3 Risk Management (L), 114 L. Reyes 7-5-4 Gary Sciacca 20/1 4 Marriage Fever (L), 123 T. Simpson 1-8-5 Randi Persaud 8/1 5 Big Guy Ian (L), 119 I. Ortiz, Jr. 7-4-7 Rudy Rodriguez 7/2 6 Lyrical Miracle (L), 119 D. Davis 9-6-6 Gary Sciacca 15/1 7 Major League (L), 121 E. Cancel 4-4-4 Gary Gullo 6/1 8 Puppy Manners (L), 119 A. Arroyo 7-4-2 Chris Englehart 12/1 9 Saratoga Heater (L), 121 M. Franco 5-5-2 Robertino Diodoro 4/1 10 Bar None (L), 123 J. Rocco, Jr. 5-2-3 Gary Contessa 10/1

6th-$57,000, Allowance, 4-Year-Olds & Up Fillies and Mares (NW1$ X), One Mile

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Connie A (L), 120 M. Franco 8-5-1 Todd Pletcher 9/2 2 Robin’s Destiny (L), 118 L. Reyes 6-3-1 Charlton Baker 20/1 3 Cotton Candy Cutie (L), 123 I. Ortiz, Jr. 2-8-1 Rudy Rodriguez 2/1 4 Beyond Discreet (L), 123 P. Lopez 1-5-1 James Ryerson 20/1 5 Unbridledadventure (L), 120 A. Arroyo 3-2-6 Bruce Levine 5/1 6 Tiz R Bella (L), 123 K. Carmouche 4-1-3 H. Bond 4/1 7 Preziosa (L), 115 C. Delgado 4-5-7 Gary Sciacca 30/1 8 Playinwiththeboys (L), 123 R. Hernandez 1-2-1 Charlton Baker 8/1 9 Dune Buggy (L), 115 H. Diaz, Jr. 1-8-x Linda Rice 6/1

7th-$150,000, Stakes, 3-Year-Olds , One Mile

Jerome Stakes

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Honor Up (L), 116 J. Alvarado 1-2-4 William Mott 6/1 2 Diamond King (L), 118 F. Pennington 14-1-1 Robert Reid, Jr. 7/2 3 Regalian (L), 116 L. Reyes 1-4-6 Chris Englehart 15/1 4 Old Time Revival (L), 116 P. Lopez 1-5-3 Kenneth Decker 10/1 5 Firenze Fire (L), 122 I. Ortiz, Jr. 7-1-4 Jason Servis 1/1 6 Smooth B (L), 118 J. Rocco, Jr. 4-5-1 Robert Reid, Jr. 20/1 7 Seven Trumpets (L), 118 R. Albarado 1-1-5 Dale Romans 4/1 8 Millionaire Runner (L), 116 N. Figueroa 7-1-2 Jaime Mejia 30/1

8th-$46,000, Maiden Claiming $50,000-$50,000, 3-Year-Olds , One Mile

PP Horse (Med Code), Wt. Jockey Last 3 Trainer Odds 1 Curlin’s New Moon (L), 120 K. Carmouche 4-10-7 James Ryerson 12/1 2 James Ciro (L), 120 P. Lopez 6-6-x Gregory Sacco 10/1 3 Hong Kong Gardens (L), 120 D. Davis 5-x-x Kenneth McPeek 8/1 4 Hoard (L), 120 M. Franco 4-2-7 Robert Ribaudo 3/1 5 Whyamisolucky (L), 120 R. Hernandez 2-3-5 Carlos Martin 5/1 6 My Pirate (L), 120 T. McCarthy 3-x-x John Toscano, Jr. 20/1 7 Reign Charger (L), 120 T. Simpson 7-x-x Gaston Grant 20/1 8 All Golden (L), 120 N. Figueroa 9-x-x Jaime Mejia 30/1 9 Incubator (L), 120 M. Garcia 6-3-5 Kelly Breen 7/5

